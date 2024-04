Tristán, hijo de Yahir, aclara si hay relación con Carlos Rivera

Se dijo que Carlos Rivera tuvo un romance con Tristán. Foto: Cuartoscuro

Tristán, el polémico hijo de Yahir, reaccionó ante los rumores que afirman que sostiene un romance con Carlos Rivera. A través de un video, aseguró que ni siquiera conoce al intérprete de “Me muero”.

En la grabación que circula en redes sociales, Tristán afirmó que si tuviera un romance con Carlos Rivera, tendría un departamento, pues, dijo, el cantante tiene mucho dinero.

“Ya hasta metieron a Carlos Rivera y yo ni lo conozco. Ya quisiera yo conocerlo y que fuera real; ya tuviera un depa, tiene mucho dinero. Yo batallo, yo trabajo por mi cuenta”, contestó el hijo mayor de Yahir.

El joven, incluso, dijo que los videos datan de hace siete años, cuando él sostenía una relación con una joven que se llama Camila y que sólo tenía 18 años.

“No anden subiendo sus videos de hace 7 años. Ese video que subieron es de hace 7 años y andaba con Camila Ortiz. Tengo 26, eso fue a los 18”.

Además, llamó a los cibernautas a seguir su carrera y dejar de lado la polémica que, dijo, “son lo que vende”.

¿Por qué relacionaron a Carlos Rivera con el hijo de Yahir?

Desde hace días, comenzó a relacionarse sentimentalmente a Carlos Rivera con Yahir. Sin embargo, según se dijo, ese amorío llegó a su final, pues el esposo de Cynthia Rodríguez comenzó un romance con Tristán, según se explicó en el programa “De primera mano”.

En entrevista con el programa, encabezado por Gustavo Adolfo Infante, el egresado de la primera generación de “La Academia” desmintió la situación. Yahir aseguró que no tenía contacto con el cantante desde hace muchos años.

“Órale, no… Hace muchos años que no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho que no lo veo, que no hablo con él”.

Incluso, enfatizó que no le interesaba los rumores que pudieran surgir a su alrededor.