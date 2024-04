“Por eso no le hablo”: Tristán responde a Yahir por dichos sobre adicciones

Yahir enfrenta la polémica con su hijo Tristán. Foto: Cuartoscuro

Yahir y su hijo Tristán se encuentran en el ojo del huracán luego de las recientes declaraciones del cantante respecto a las adicciones que sufre el joven. El también músico no tuvo reparos en responder fuertemente al egresado de “La Academia” primera generación.

En entrevista con Ventaneando, Tristán se mostró ofendido después de que su padre asegurara que él no había tocado fondo y, por ello, no logra sobreponerse a las adicciones.

“Es una vil estupidez, perdón. ¿Qué yo no he tocado fondo? Eso para mí es una ofensa muy grande. Yo hago el dinero por mí mismo y que mi papá diga eso, por eso no le hablo y por eso no me contesta”.

Además, Tristán aceptó que hace un tiempo tuvo un problema con las adicciones. De acuerdo con el joven, en ese momento, le solicitó ayuda a su famoso papá.

“Yo tuve un problema con la piedra, como lo dije, y eso de que yo no le he pedido a mi papá ayuda es una mentira. Yo llegué con mi papá y le dije ‘papá, soy adicto a la piedra’, eso fue hace seis años. Estuve tres años internado”.

Tristán aseguró que ese momento que enfrentó las adicciones le dejó aprendizajes y consideró que, actualmente, se encuentra bien.

“Entonces fue de mucho aprendizaje, aprendí a valorar, aprendí de cierta manera, atravesar ese dolor. Yo con el tema de las adiciones estoy muy bien. Tomo, lo aceptó”.

Además, mandó un mensaje a Yahir para que le dé atención a Ian, el hijo menor del cantante.

“Yo tengo una vida en que enfocarme, por qué me voy a enfocar en la de mi papá. Él tiene un niño: mi hermano Ian. Mi hermanastro Ian necesita atención. Yo necesito mi atención, me estoy aprendiendo a querer”.

¿Qué dijo Yahir que molestó a su primogénito?

Fue en entrevista con Isabel Lascuráin donde Yahir reveló que en un intento de ayudar a Tristán en su batalla con las adicciones lo internó en varios centros de apoyo. Sin embargo, la rehabilitación no era posible, pues el joven no había tocado fondo para pedir ayuda.

“El error que nosotros cometimos fue meter a nuestro hijo a cinco centros de rehabilitación distintos sin que él pidiera la ayuda. Hasta la fecha no lo ha pedido… Tres años internado. Recayó muy pronto, recayó a las dos semanas. Nunca pidió ayuda, al contrario, fue, ya no quiero saber nada de ustedes”.