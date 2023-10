“Trolls 3: Se armó la banda”, Karla Díaz, Benny Ibarra y Claudio Yarto asistieron a premier en México

“Trolls 3: Se armó la banda” es para toda la familia. Foto: Claudia Lando

“Trolls 3: Se armó la banda” tuvo su premier en la CDMX. Karla Díaz, Benny Ibarra y Claudio Yarto, estuvieron presentes quienes prestaron su voz para esta tercera entrega.

El evento se llevó a cabo en Plaza Antara e inició a las 10:20 am, Benny Ibarra compartió con Unotv.com su felicidad, pues su esposa y sus hijos lo acompañaron en este evento, además reveló lo que significa para él hacer doblajes en cine.

“Hace mucho que no me sentaba a ver una película infantil con mis hijos y algo como Trolls, que además está diseñada para conectar con los niños y los adultos. Está llena de música, de valores, es algo de lo que puedes estar orgulloso”, dijo Benny.

Benny Ibarrra interpreta a Ramón.

Esta es la séptima vez que Benny trabaja en el doblaje de un proyecto con Universal: “pensarías que un actor de doblaje, o al menos los que yo he hecho, tiene que hacer una voz especial y no, me piden que sea yo, con la voz de Benny y con mis intenciones”.

El cantante da vida a Ramón en “Trolls 3” y recientemente también dobló la película de “Sing 2”, interpretando “Buster Moon”.

Por la alfombra también desfiló Karla Díaz, quien prestó su voz para un nuevo y divertido personaje: “me da mucho gusto poder presentar a Viva, que es mi personaje, con grandes del medio de toda la vida como Benny Ibarra. Erik Rubín, Diego Shoenning, Claudio Yarto y mi Beli adorada. Salgo de su hermana”.

Karla Díaz hace se segundo doblaje con la cinta “Trolls 3”

“Es mi segundo doblaje y es algo que la verdad pensé que nunca iba a hacer, agradezco mucho que me tomen en cuenta, me honra mucho y la verdad sí me gusta. Es una parte de explorar un poco en la actuación, pues no soy actriz”. Karla Díaz

La integrante de JNS agregó, que todos los días agradece por todas las bendiciones que tiene en su vida, tanto a nivel laboral como personal: “estoy en un gran momento, me siento sumamente plena, con salud, familia, trabajo y mi marido, con todo estoy muy contenta”.

Por primera ocasión, los temas de “Trolls 3” fueron cantados en español y Karlita Díaz tuvo oportunidad de interpretar un tema al lado de su gran amiga Belinda.

Claudio Yarto llegó a la alfombra de “Trolls 3”

Claudia Yarto vuelve “Trolls”.

Claudio Yarto fue otra de las personalidades que asistieron al evento, nuevamente da vida a un personaje en “Trolls”: “mi querido personaje Diamantito creció un poco más y está muy chistoso”.

El líder de Caló aseguró, que la película está “espectacular” y reveló que le “tocó” mucho su personaje, pues se identifica en varios momento con Diamantito.

“Soy el que deshace la banda, al que lo vuelven a encontrar, pero ahora todo gordo (…), es totalmente yo, es el que rompe la tensión, pues la película tiene un mensaje poderoso de armonía, de familia, de reencuentros. Es la misma historia que tengo yo, cuenta como se destruye una banda por el ego del líder y cómo se vuelven a encontrar”, dijo Yarto.

Foto: Emilio Treviño y Jerry Velázquez

Emilio Treviño y Jerry Velázquez también son parte del elenco de “Trolls 3” en español.

Belinda brilló por su ausencia

A pesar de ser la protagonista de la cinta, Belinda no acudió a la premier, aunque había confirmado. Los motivos se desconocen.

Fecha de Estreno de “Trolls 3: Se armó la banda”

La tercera entrega de “Trolls 3” está programada para llegar el 26 de octubre de 2023 a cines de México; tres semanas antes de su lanzamiento el 17 de noviembre en Estados Unidos.

Elenco en inglés

“Trolls 3” contará una vez más con Anna Kendrick (Notas perfectas) como Poppy y Justin Timberlake (Red Social) como Ramón.

Los miembros de BroZone serán interpretados por: Troye Sivan (X-Men orígenes: Wolverine) como Floyd; Eric André (Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!) como John Dory; Daveed Diggs (Hamilton) como Bruce y Kid Cudi (No mires arriba) como Clay.

Amy Schumer (Esta chica es un desastre) y Andrew Rannells (The Book of Mormon) prestarán su voz a los villanos Velvet y Veneer, respectivamente.

Algunas incorporaciones destacadas son las de Camila Cabello como Viva; Zosia Mamet como Crimp y RuPaul Charles como Miss Maxine.

La cinta fue dirigida por Walt Dohrn, quien se encargó de las dos entregas previas. La tercera entrega está codirigida por Tim Heitz, jefe de historia de Trolls 2: World Tour. Asimismo, Gina Shay vuelve como productora.

Sinopsis de “Trolls 3: Se armó la banda”

Después de dos películas de verdadera amistad, Poppy (Belinda) y Ramón (Benny Ibarra) han formalizado su relación. Según se van conociendo y acercando más, Poppy se da cuenta de que Branch tiene un pasado oculto.

En su día, fue miembro de la banda musical favorita de nuestra heroína, BroZone: una ‘boyband’ compuesta por él y sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. El grupo se separó, al igual que la familia, cuando Ramón era aún un niño, y desde este hecho no ha vuelto a ver a sus hermanos.

Pero cuando Floyd, uno de los hermanos de Ramón, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop: Velvet y Veneer, el objetivo es usar su talento musical. Para salvarles, Ramón y Poppy tendrán que embarcarse en una nueva y emotiva aventura para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.