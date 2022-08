Trucos para el regreso a clases al ciclo 2022-23

Maggie Hegyi habla sobre el inevitable regreso a clases de los niños por lo que trae una serie de trucos para que sea lo más amable posible.

La conductora explica que el ciclo escolar 2022-2023 comenzará el 29 de agosto y si los papás fueron muy permisivos con los chavos durante ese periodo hay que ajustar algunas actitudes para que la vuelta a las aulas no les caiga de peso.

Lo primero que se desajusta en las vacaciones es la hora de la dormida y la despertada, lo que tenemos que hacer es empezar a recorrer el horario.

Maggie explica que es un proceso que permitirá que no sea tan difícil para los niños y para los propios papás el regreso a clases.

Otro horario que hay que recorrer es la hora de la cena, lo ideal es que sea de una hora y media a dos horas antes de acostarse para que no les caiga pesado y no tengan pesadillas.

“Recuerden que no hay que darles chocolatito y tratar de que no cenen azúcar para que no les dé energía”.

Maggie Hegyi