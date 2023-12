“True Detective 4”: Sinopsis, fecha de estreno, elenco y tráiler

“True Detective 4” es protagonizada por Jodie Foster. Foto: HBO

“True Detective: Noche polar” regresa con su cuarta temporada, ahora con Jodie Foster y Kali Reis como protagonistas de la serie de drama criminal de Nic Pizzolatto, ahora con Issa López como escritora y directora del episodio piloto.

Tuvieron que pasar 48 años para que Jodie Foster volviera a aceptar un papel para una serie de televisión, pues la actriz enfocó su carrera al cine, hasta que apareció Liz Danvers, la detective que la emocionó tanto como Clarice Starling en la cinta “El silencio de los inocentes”.

“Creo que no había estado tan entusiasmada por un personaje desde El silencio de los inocentes. Todo fue muy intencionado, todo fue fácil para la cabeza de Issa López. Y hubo tantas verdades que se descubrieron a a través del proceso de comprensión de este proyecto que la siento como una de las experiencias más ricas de mi vida”, dijo Foster en conferencia de prensa virtual.

Foser añadió que ama el personaje de Liz Danvers porque es honesta: “eso significa que ella también es una idiota. Muchas veces no está avispada, creo que es bastante inconsciente de sus propias motivaciones y no sabe cómo afecta a las personas, piensa que son divertidas las cosas que no lo son, y sí, simplemente la amo. Ella es ella, tiene mucho amor en su corazón”.

La serie dramática es de seis episodios protagonizada Foster y Reis y se estrenará el domingo 14 de enero en HBO y también estará disponible en streaming a través de HBO Max.

“True Detective”, una serie exitosa desde su primera temporada

La primera temporada de “True Detective” se estrenó en 2014, con Matthew McConaughey y Woody Harrelson como pareja protagonista. La segunda entrega se emitió un año después con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch encabezando el elenco. La tercera la protagonizan Mahershala Ali y Stephen Dorff salió a la luz en 2019.

‘True Detective’ ha sido nominada a 23 premios Emmy desde su estreno ganando 5 de ellos, todos para la primera temporada.

Elenco

Jodie Foster estará en el papel protagonista de Liz Danvers, una de las detectives que tendrán que investigar la desaparición de los seis hombres en el Ártico.

Foser, de 59 años ,se encuentra centrada en continuar con su carrera como actriz mientras la compagina con la silla de dirección. Kali Reis, campeona mundial de boxeo, es la co-protagonista de la temporada.

Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc y Joel D. Montgrand han sido los últimos en unirse a la cuarta entrega de la serie de HBO, así como John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett y Anna Lambe.

Sinopsis de “True Detective 4: Noche polar”

Cada temporada de ‘True Detective’ es independiente, con historia y personajes nuevos, y la cuarta entrega de la saga de HBO Max no será una excepción.

Se ambienta en Ennis, Alaska, donde la noche puede durar más de 24 horas. Seis hombres desaparecen sin dejar rastro en Tsalal, la estación de investigación del Ártico, y las investigadoras Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro se enfrentarán al hielo y a la oscuridad para tratar de esclarecer los hechos.