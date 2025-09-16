GENERANDO AUDIO...

Trump recordó a Robert Redford. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recordó a Robert Redford como uno de los grandes de la cinematografía estadounidense, esto luego de que atendió a los medios de comunicación justo momentos antes de su viaje a Reino Unido.

Con un semblante un poco nostálgico y a las afueras de la Casa Blanca, el mandatario norteamericano reaccionó así, ante las preguntas sobre esta leyenda de Hollywood que falleció a la edad de 89 años.

¿Qué dijo Trump sobre Robert Redford?

Trump recordó a Robert Redford como uno de los más grandes del cine, y que por varios años estuvo en lo más alto de la industria:

“Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor. Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Con estas palabras, el republicano rindió tributo este martes por la mañana al actor Robert Redford, que en una ocasión interpretó a un periodista de investigación en un escándalo que derribó a un mandatario.

¿Qué se sabe de la muerte de Robert Redford?

Robert Redford, ícono del cine estadounidense durante más de seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah. Su agente informó que el actor falleció mientras dormía, sin que se especificara una causa concreta, según un comunicado emitido por Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Su carrera como actor

Con su atractivo carismático y un estilo desenfadado, Redford representó una imagen particular de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y exitoso. Debutó en 1969 junto a Paul Newman en la película Butch Cassidy y el niño, donde interpretó a un delincuente simpático. Más tarde participó en clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976), consolidando su lugar en Hollywood.

También tuvo éxito como director y promotor del cine independiente

Después de dos décadas frente a las cámaras, Redford se convirtió en director y obtuvo el Óscar por Gente como uno (1980). En 1985 cofundó el Festival de Sundance, que se transformó en una plataforma esencial para cineastas independientes. Ese espacio impulsó a directores como Quentin Tarantino, Jim Jarmusch y Steven Soderbergh.

Su vida personal y compromiso ambiental

Nacido como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica en 1936, fue hijo de un contador. Se casó primero con Lola Van Wagenen, con quien tuvo cuatro hijos, aunque uno de ellos murió siendo bebé.

En 2009 contrajo matrimonio con la artista alemana Sibylle Szaggars, su compañera de larga data. Además, mantuvo un firme activismo ambiental y defendió la preservación de los paisajes de Utah, donde vivía.

Reconocimiento mundial

Redford recibió en 2002 un Óscar honorario por su trayectoria. La actriz Barbra Streisand lo describió como “el intelectual, el artista y el cowboy” al entregarle la estatuilla. A lo largo de su carrera, fue reconocido como una de las figuras más influyentes del cine y como un pionero en dar voz al talento independiente, de ahí que incluso Trump recordó a Robert Redford y destacó parte de su éxito.