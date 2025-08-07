GENERANDO AUDIO...

Campaña de antimigrantes en Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) encabezan una masiva campaña antimigrante a través de diferentes tácticas, entre ellas, recurrir a la imagen de marcas reconocidas o de famosos, sin importar que no cuenten con el consentimiento de los involucrados

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense publicó una imagen generada por computadora para promocionar un centro de detención de migrantes en Indiana denominado Speedway Slammer (Prisión de máxima velocidad), la cual incluye un auto de la IndyCar con el número del piloto mexicano Pato O’Ward. Tanto el piloto como la categoría de carreras, compartieron que nunca recibieron alguna notificación sobre la misma.

Sin embargo, el caso de la IndyCar no es aislado, el ICE también uso esta semana, sin autorización, la reputación de una reconocida marca de mudanzas estadounidense para realizar “detenciones sorpresa“.

Los siguientes, son algunos ejemplos de cómo marcas y celebridades se han unido, algunos sin quererlo, a la política antimigrante de Trump.

IndyCar y Pato O’Ward reaccionan por imagen de campaña antimigrantes

La IndyCar y Pato O´Ward reaccionaron sorprendidos por una imagen en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, donde promociona sus planes para un centro de detención de migrantes en Indiana, y que incluye un auto con el mismo número del piloto mexicano..

“Estaba un poco sorprendido por las coincidencias de eso… No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente, por decir lo menos.” Pato O’Ward

Por su parte, la IndyCar informó, a través de un comunicado difundido el miércoles, que desconocía sobre los planes del DHS. “No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer”.

También destaco: “Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto.”

Camión de mudanzas usado en redadas

Bajo el denominado operativo “caballo de Troya”, en Los Ángeles, agentes del ICE usaron una camioneta de mudanza para realizar detenciones sorpresa este miércoles fuera de un establecimiento de herramientas y materiales, pese a una orden judicial que prohíbe estas acciones. La redada fue transmitida por Fox News.

La empresa de transporte Penske, dueña del camión de mudanza, señaló en un comunicado que no fue informada del uso de su vehículo para una redada.

Además, reiteró que prohíbe estrictamente el transporte de personas en áreas de carga:

Apoyo a campañas antimigrantes

El caso inverso en esta campaña de antimigrantes, viene directamente de famosos que abiertamente se pronunciaron favor de estas acciones. Un ejemplo es el actor Dean Cain, que se unió a ICE y respalda la ofensiva migratoria de Trump.

El exintérprete de Superman, Dean Cain, compartió que se unirá a las filas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de “proteger a América”. El actor también mostró su apoyo a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dean Cain, que interpretó al llamado “hombre de acero” en la serie de televisión de los años 90 “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, compartió la noticia a través de un video en sus redes sociales este miércoles.

“Tu puedes defender tu casa”, dijo el ex Superman, quien también invitó a sus seguidores a unirse a ICE.

“Sentí que era importante no sólo hablar de ello, sino unirnos para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.” Dean Cain

Además, el actor aseguró que sumarse a esta campaña “tiene muchos beneficios” económicos y profesionales, como un bono por 50 mil dólares, reembolso de préstamos estudiantiles, y mejoras en jubilación y salario.

La campaña generó reacciones diversas en redes sociales, donde critican no solo su decisión, sino sus motivos.

En una entrevista con Fox News el miércoles, Dean Cain reveló que decidió unirse a la agencia después de compartir uno de los videos de reclutamiento de ICE en las redes sociales el día anterior.

“Así que ahora he hablado con algunos funcionarios de ICE y seré juramentado como agente de ICE lo antes posible”. Dean Cain

Al ser cuestionado sobre sus motivación, Cain dijo: “Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fuera popular o no, y que hicieron lo correcto. Realmente creo que esto es lo correcto”.

Luego aseguró que el sistema migratorio de Estados Unidos se encuentra “roto” y destacó que votó por Donald Trump porque prometió arreglarlo: “Es por lo que la gente votó. Es por lo que yo voté y él lo va a cumplir, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”.

El caso Sydney Sweeney

Recientemente, Donald Trump apoyó la campaña de Sydney Sweeney sobre los jeans American Eagle, nombrándola como una “republicana registrada”, pues ser republicano es lo que quieres ser. Con esto enfatizó el tipo de ciudadano que le gustaría al presidente que todos fueran.

Esta campaña protagonizada por Sydney Sweeney con el lema “Sydney Sweeney has great jeans”, jugando con el doble sentido entre “jeans” (pantalón de mezclilla) y “genes” (herencia genética), fue polémica en redes.

La actriz aparece hablando en un video: “Genes son heredados de los padres… mi jeans son azules”. De ahí que varios usuarios tacharan el anuncio por presuntas ideas de supremacía blanca, e incluso la compararon como propaganda nazi.

Usar la cultura pop no es nuevo para Trump

Desde Céline Dion hasta Beyoncé, varios famosos exigieron en 2024 que Trump dejara de reproducir sus canciones durante sus eventos de campaña.

Incluso, la revista Rolling Stone publicó en aquel entonces una lista con los nombres de los músicos, que incluye a los herederos de Sinéad O’Connor, quienes se opusieron a que Trump usará la canción de la difunta artista “Nothing Compares 2 U” en sus mítines de Maryland y Carolina del Norte.

También, Johnny Marr, guitarrista de The Smiths, se sorprendió cuando descubrió a comienzos de 2024, que “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” se escuchaba en varios eventos del entonces candidato , por lo que el músico no tardó en denunciar su desaprobación.

Estados Unidos alienta la autodeportación

Apenas el pasado 29 de julio, el DHS dio a conocer nuevos anuncios en todo el país para alentar la autodeportación, con ello, alentó a los extranjeros ilegales a autodeportarse a su país natal.

Señaló que quienes acepten esta medida recibirán asistencia financiera de hasta mil dólares, un vuelo gratis a casa y preservarán la oportunidad potencial de regresar a los Estados Unidos de la manera legal y correcta.

Pero, aquellos que no consideren esa medida serán multados con miles de dólares, serán detenidos y retirados con fuerza de Estados Unidos.