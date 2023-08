Yahritza dijo que no le gustaba la Ciudad de México. Foto: YouTube/Agushto Papa.

Fuertes críticas han recibido los hermanos Yahritza, Jairo y Armando Martínez, integrantes de la agrupación Yahritza y su esencia, debido a comentarios hacia México y su comida.

No le gusta la Ciudad de México a Yahritza

Fue en una reciente entrevista que ofrecieron al podcast Agushto Papa, en donde Yahritza señaló que no le gustaba la Ciudad de México, señalamiento que hizo en el contexto de ser la capital de la República, donde les costó más trabajo introducir su música.

“No siento que sea México, sólo siento que es la Ciudad de México”. Yahritza.

Sin embargo, las declaraciones trajeron a colación otras hechas a inicios de este año, en donde nuevamente los cuestionaron sobre cómo los había tratado la CDMX, y en esa ocasión dando su opinión sobre la comida.

En un inicio, el menor de la agrupación manifestó que sí le gustaba la capital, pero no el ruido cuando se levantaba. “No me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito“, dijo.

“No me gusta mucho la comida, me gusta más en Washington”

Armando es quien se pronunció sobre la comida, “yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos. Allá en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno“, agregó.

Y Jairo confesó que no le gustaba el picante. “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso”, declaró.

Asimismo, circula un video en donde Yahritza y su hermano Jairo le habrían hecho el feo al refresco en bolsa.

Son los mismos usuarios en redes sociales los que criticaron las declaraciones de los hermanos Martínez, destacando que con México nadie se mete. Aquí algunas de las reacciones:

“Pues que se regresen a Washington”

“Con México y con nuestra cultura nadie se mete!!!”

“Conmigo perdieron cuanto ganaron. Queda cancelado el elenco de Apocalipto y TIZOC el delicado”.

Responde Yahritza a críticas

Yahritza respondió a las críticas a través de un video de TikTok, señalando que sí le gusta México, le crean o no.

“A mí me encanta México, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero a mí me encanta México (…) Si ustedes no lo quieren creer, pues no lo crean y ya”. Yahritza.

¿Quién es Yahritza y su esencia?

Yahritza y su esencia es una agrupación conformada por los hermanos Yahritza (16 años), Jairo (18 años) y Armando (25 años) Martínez.

Son hijos de padres mexicanos, originarios del estado de Michoacán. Armando también es michoacano, pero posteriormente migraron a Estados Unidos, instalándose en Yakima, Washington, en donde nacieron sus otros dos hermanos.

Recientemente, tomaron impulso por el tema Frágil que cantaron junto con Grupo Frontera.