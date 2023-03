Twenty One Pilots sorprende con tributo a Blink 182 en Festival Estéreo Picnic y Tame Impala son los triunfadores de la noche

Twenty One Pilots se presentó en el Festival Estéreo Picnic.

La banda estadounidense Twenty One Pilots fue uno de los actos principales en el primer día de actividades del Festival Estéreo Picnic que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde sorprendieron a los asistentes con un tema de Blink 182; en una jornada llena de música con Tame Impala, The 1975 y más.

Twenty One Pilots banda que tomó el lugar de Blink 182 en la gira de festivales que tuvieron que cancelar por la lesión de su baterista Travis Barker, sorprendió con el tema “All the Small Things”.

Antes de interpretar la canción de Blink 182, Tyler Joseph, líder de los Twenty One Pilots, agradeció al público por ir a escucharlos y dejo que esperaban estar a la altura de lo que se esperaba y así arrancó el tema.

La banda estadounidense tocó hits de su repertorio como “Heathens” o “Stressed out”, además de hacer homenajes a la música colombiana con breves fragmentos de canciones como “Hips don’t lie”, de Shakira; “Mi gente”, de J Balvin; y “La rebelión”, de Joe Arroyo.

Tame Impala, los triunfadores de la noche

La banda australiana comandada por Kevin Parker, Tame Impala, puso el momento climático de la noche con una presentación sumamente emotiva y sicodélica que llevó a los asistentes por un viaje astral.

Tame Impala y su impresionante show de luces en Estéreo Picnic. Foto. J. Sosa

Kevin Parker que hace un par de semanas sufrió una fractura de cadera decidió no cancelar sus fechas por lo que apoyado en muletas logra subir al escenario para dar todo de sí.

Una presentación lleva de visuales hipnóticos, luces y lásers que acompañaron a temas como “Borderline”, “Elephant” y “Let it Happen” para cerrar la noche con los super éxitos como “The Less I Know the Better” y “One More Hour”.

El público quedó tan satisfecho que dio una gran ovación a los ingenieros de audio y sonido de la banda australiana quienes se quedaron completamente sorprendidos y hasta ruborizados, ya que es inédito que los fans también reconozcan de esa manera su trabajo.

Otros actos que se vivieron en el primer día de Estéreo Picnic

The 1975. Foto: J. Sosa

Mr Bleat, banda originaria de Medellín. Foto: J. Sosa

La banda Sofi Tukker prendió la fría noche bogotana. Foto: J. Sosa

Lika Nova, banda local, dio la bienvenida al en Estéreo Picnic. Foto: J. Sosa