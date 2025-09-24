Tylor Chase, actor de Nickelodeon, vive en situación de calle: tiktoker lo capta en video
Tylor Chase, quien fuera un reconocido actor infantil de Nickelodeon, fue captado en situación de calle en Estados Unidos. Una creadora de contenido en TikTok se encontró con él y pudo tomar algunas imágenes de él.
“Está en las calles de Riverside, ¿quién lo hubiera pensado?” escribió la tiktoker lethallalli, donde puso una foto del actor cuando era niño, y luego otra imagen donde está con zapatos sucios. Un pantalón corto y una playera, junto a lo que parece ser un bote de basura.
Video sobre Tylor Chase
Luego de esta publicación, la misma tiktoker regresó al lugar donde vio a Tylor Chase y le mostró la publicación que hizo sobre él, y este le contestó con júbilo, pues cualquier ayuda la agradecería con mucho gusto.
Gofundme para Tylor Chase
La creadora de contenido publicó en Gofundme una campaña de recaudación de fondos para que cubra algunas de sus necesidades principales y tenga una vida un poco más digna.
Por el momento se desconocen detalles sobre por qué Chase viven de esa forma y qué situación hay con su familia. Solo se sabe la ayuda que recibirá por parte de algunos fans que aún lo recuerdan.
¿Quién es Tylor Chase?
Tylor Chase nació en Arizona, Estados Unidos. Nació el 6 de septiembre de 1989 y tuvo algunos trabajos por los que se le recuerda, como la serie de comedia “Manual de supervivencia escolar de Ned”, que tuvo tres temporadas. Dicho trabajo se llevó a cabo entre los años 2004 y 2007.
También participó en el cortometraje “Confessions Of A Late Bloomer”, en el 2005. Después de un par de años tuvo una participación en la película de suspensión y acción llamada “Good Time Max”.