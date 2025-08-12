GENERANDO AUDIO...

U2 condena la ofensiva de Israel en Gaza. Foto: AFP

U2 condena la ofensiva de Israel en Gaza. Y a través de redes sociales, la agrupación irlandesa condenó dichos ataques, culpando específicamente a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Y señalaron que no existe justificación para la brutalidad que está infligiendo al pueblo palestino, en Gaza.

De esta manera, el grupo de rock originario de Dublín no señala a todo Israel como el culpable, sino a la autoridad “El gobierno de Israel no es la nación de Israel, pero el gobierno de Israel liderado por Benjamín Netanyahu hoy merece nuestra condena categórica e inequívoca”

U2 condena hambruna y toma militar en Gaza

El nivel de anarquía que se está mostrando en aquella zona del planeta, así como impedir que entre la ayuda en Gaza y el anuncio de Netanyahu sobre una toma militar de dicha ciudad, fueron los actos de violencia que repudió la agrupación.

“Como alguien que ha creído durante mucho tiempo en el derecho de Israel a existir y ha apoyado una solución de dos Estados, quiero dejar claro a cualquiera que quiera escuchar la condena de nuestra banda a las acciones inmorales de Netanyahu y unirme a todos los que han pedido el cese de las hostilidades en ambos lados.” U2

U2 enfatizó su solidaridad con el pueblo de Palestina, que realmente busca un camino hacia la paz y la coexistencia con Israel, así como su legítima y justa demanda de un Estado.

U2 recuerda a rehenes

La agrupación también manifestó su apoyo hacia los rehenes restantes y que están en medio de este conflicto, pidiendo que alguien negocie su liberación.

Llamado a la población israelí

Finalmente, luego de que U2 condenó la ofensiva de Israel en Gaza, la agrupación también aprovechó para hacer un llamado a las personas del pueblo israelí para que exija acceso sin restricciones a los profesionales para brindar la atención crítica necesaria en Gaza y Cisjordania, permitiendo el libre paso de los más de 100 camiones con ayuda. Esto también evitará que la ayuda humanitaria termine en el mercado negro.

U2 reiteró su compromiso a contribuir con su apoyo, donando a Ayuda Médica para Palestinos.

¿Por qué Israel y la Franja de Gaza están en conflicto?

El conflicto entre Israel y Gaza es parte de un problema mucho más amplio y complejo que involucra décadas de tensiones políticas, religiosas, territoriales y humanitarias entre israelíes y palestinos.

Pero en 2023, la guerra detonó por un ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre, lo cual provocó la muerte de mil 219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 49 siguen como rehenes en Gaza (según lo reportado hasta el 2 de agosto de 2025).

Las represalias de Israel causaron al menos 60 mil 332 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.