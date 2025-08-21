GENERANDO AUDIO...

Lamentan la muerte de Ernesto Barajas. FOTO: AFP

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la banda sinaloense Enigma Norteño, perdió la vida el martes 19 de agosto tras sufrir un ataque armado en Zapopan, Jalisco. Te mostramos las últimas imágenes que compartió antes de fallecer.

Hasta el momento, las autoridades de la entidad siguen buscando a los presuntos responsables de la muerte del cantante.

Últimas imágenes de Ernesto Barajas

Horas antes de su muerte, el músico compartió en sus redes sociales varias historias donde se le veía conviviendo con familiares y amigos.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. FOTO: Instagram

En una de ellas felicitó a su compañero Jesús Adán Hernández Sainz, integrante de la agrupación.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. FOTO: Instagram

En otra fotografía, Ernesto aparece abrazado de una mujer durante lo que parecía ser una celebración.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. FOTO: Instagram

Además, el pasado 13 de agosto subió un último video en Instagram, donde interpretó el tema “Hello Kitty” a bordo de una camioneta.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. FOTO: Instagram

Músicos y colegas lamentan la muerte de Ernesto Barajas

El cantante y compositor de 39 años era reconocido dentro del mundo de la música sinaloense. Tras darse a conocer su muerte, varios colegas expresaron mensajes de despedida.

El intérprete Larry Hernández comentó en su última publicación en Instagram pidiendo por su descanso y la pronta resignación de su familia.

La conductora Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, también compartió una imagen en redes sociales lamentando lo ocurrido.

¿Qué se sabe del ataque a Ernesto Barajas?

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados irrumpieron en una pensión de autos de la colonia Arenales Tapatíos y dispararon en repetidas ocasiones contra Barajas.

El vocalista murió de manera instantánea, mientras que una mujer resultó herida y otro hombre perdió la vida en el lugar.

Medios locales señalan que los agresores habrían llegado en motocicletas para perpetrar el ataque directo.

Investigación de las autoridades

La zona fue asegurada por la policía municipal, mientras elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y peritos forenses realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre los responsables del homicidio.