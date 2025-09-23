GENERANDO AUDIO...

B King y Regio Clown fueron hallados sin vida en Edomex. FOTO: FGJ CDMX

Bayron Sánchez, conocido como “B King”, y Jorge Herrera, “Regio Clown”, fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras ser reportados como desaparecidos en la Ciudad de México. Estas son las últimas publicaciones de los músicos.

Ambos artistas habían viajado a México para presentarse en el evento “Sin Censura Independence Day”, celebrado el 14 de septiembre de 2025 en la capital del país.

Última publicación de Bayron Sánchez “B King”

El 15 de septiembre, un día después del evento, B King compartió en Instagram su último mensaje:

“🇲🇽🇲🇽🇲🇽 MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO”. bkingoficial, Instagram

En el video que acompañaba el texto, se le observa en camerinos conviviendo con bailarines y personal del evento.

Al ser cuestionado sobre su experiencia, respondió:

“Papi, excelente. Rompiendo en México en el DF… Vamos a romper en nombre de Jesús de los ejércitos”. bkingoficial, Instagram

El cantante manifestó su alegría por la aceptación del público mexicano y adelantó que esperaba “cosas más grandes” en su carrera.

Última publicación de Jorge Herrera “Regio Clown”

Por su parte, Jorge Herrera compartió un mensaje reflexivo en Instagram donde habló sobre la diversidad y el valor de las relaciones humanas:

“Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir… En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada. Bendiciones hermosos”. regioclownn, Instagram

Su publicación fue acompañada con mensajes de apoyo de seguidores, sin que nadie anticipara lo que ocurriría días después.

Hallazgo en Cocotitlán

La Fiscalía del Estado de México confirmó que ambos artistas fueron encontrados sin vida, con lesiones y huellas de violencia.

Tras la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la coordinación entre la FGJEM, la FGJCDMX, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública federal para esclarecer el caso.

Impacto en Colombia y México

El caso tomó relevancia internacional luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara apoyo a Sheinbaum para dar con el paradero de los artistas.

Las últimas publicaciones de Bayron Sánchez y Jorge Herrera hoy son vistas como una despedida inesperada que conmueve tanto a sus seguidores en Colombia como en México.