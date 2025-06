Un exespía analiza en que acierta y en qué se equivoca Tom Cruise en “Misión imposible”

| The New York Times

El director ejecutivo del Museo Internacional del Espía de Washington le contó a The New York Times en qué acierta y en qué se equivoca Tom Cruise en la franquicia de “Misión Imposible”.

“Le hemos encomendado una misión a Christopher Costa. Si decidiera aceptarla, sería de suma importancia para la seguridad nacional. Este artículo se autodestruirá en cinco minutos, así que léelo rápido”. destacó el diario estadounidense.

Éste es el artículo original y fue escrito por el reportero Sopan Deb.

Se le encargó a Costa que fuera a ver “Misión imposible: sentencia final” conmigo el miércoles por la noche y discutir la película.

Costa es el director ejecutivo del Museo Internacional del Espía de Washington, y él mismo fue espía. Más concretamente, pasó décadas como supervisor de espías sobre el terreno. La mayor parte de su carrera fue en el ejército, donde trabajó en contrainteligencia y con fuerzas especiales. Dirigió operaciones en lugares como Panamá, Bosnia, Irak y Afganistán. Su trabajo en Afganistán le valió dos Estrellas de Bronce.

Nada de eso lo preparó para tener que sentarse conmigo a ver una película de casi tres horas de duración.

Para los no iniciados, la franquicia “Misión imposible” se centra en el personaje de Tom Cruise, Ethan Hunt, una especie de superespía. Hunt se pasa ocho películas controlando de todo, desde aviones a submarinos. Golpeando caras. Quitándose disfraces. Haciendo explotar cosas. Evitando que las cosas exploten. Deseando a bellas mujeres que no pueden evitar sucumbir a sus encantos. La octava y posiblemente última entrega de la franquicia se estrenó la semana pasada.

Durante la proyección de la película, que vimos el miércoles por la tarde en un cine Regal del centro de Washington, Costa soltó de vez en cuando una risita. Ver películas de espías no es algo que haya podido hacer en el pasado, debido a sus inexactitudes.

“Antes no podía sentarme con mi familia”, dijo Costa, de 62 años, y añadió: “Le hablaba a la televisión. No podía soportarlo. Mi mujer me decía: ‘Esto es una locura. Cambia de canal’”.

Pero ahora, Costa ve la cultura pop como una oportunidad para educar al público sobre lo que hacen realmente los espías. Después de la película, habló de la franquicia ‘Misión imposible” y lo que esta hace bien y lo que hace mal.

Esta conversación ha sido editada para mayor extensión y claridad.

¿Cuál es la concepción errónea más grande sobre los espías?

Que los espías son como Hunt. Es un personaje compuesto. Tiene todas las habilidades de todas las personas que he conocido en mi carrera. Los verdaderos espías están en la sombra. No están expuestos. Son clandestinos por naturaleza, lo que significa que no los ves. No sabes lo que ha pasado. Las cosas estallan. Ocurren cosas. Pero no sabes quién lo hizo. La mayor parte del tiempo, es como ver la pintura secarse.

¿Qué está pasando en realidad?

Desarrollas una fuente para obtener acceso, para responder a una pregunta que, en última instancia, se convierte en un producto que puede llegar al presidente de Estados Unidos o a algún dirigente extranjero de otro país, cuando se trata de otro servicio de inteligencia.

Pero estás ahí fuera, reuniéndote con un individuo. La mayoría de las veces estás solo. Estás en un lugar reuniéndote con alguien, reportándole información y pasando tiempo con él. La gente siempre dice: “¿Qué es lo que más miedo te ha dado?”. Y yo respondo: “La mayoría de las veces, fue lo que no ocurrió después”. Mientras me reunía con la fuente, nadie tiró la puerta abajo.

¿En qué acierta “Misión imposible”?

El diente que tenía la cápsula suicida. [Alerta de spoiler: en la película, Ethan amenaza con tragarse una cápsula para suicidarse]. Lo tenemos en el museo, un dispositivo de ocultación. Bin Laden estaba obsesionado con la idea de que alguien cercano a él se hubiera sometido a una intervención dental recientemente, y que se hubiera podido colocar en ella algún tipo de dispositivo de rastreo.

La otra cosa es que la mayoría de los agentes de inteligencia saben cómo manejar una situación de detención, tal vez cuando los reúne un servicio de inteligencia. Puedo decirte que la gente está entrenada —no toda la gente— para librarse de las esposas. Hunt hizo referencia a que tenía cadenas de esposas con algún dispositivo que le ayudaría a escapar. Nuestro museo está lleno de dispositivos que utilizaron los agentes durante la Segunda Guerra Mundial, así que esto no es nada nuevo.

¿Están todos los espías muy bien entrenados en el combate cuerpo a cuerpo

Yo diría que podría decirse que no. Algunos lo están, sobre todo si te dedicas a la inteligencia humana y a las operaciones especiales.

Los mejores agentes de inteligencia de la CIA y del Departamento de Defensa con los que he trabajado no se parecen ni a Jason Bourne ni a Hunt. De hecho, puede que tengan sobrepeso.

¿Con qué frecuencia se infiltran los agentes en galas de etiqueta?

Me encanta esa pregunta porque mi predecesor fue un agente de la CIA, el difunto Peter Earnest [antiguo director ejecutivo del museo]. Era legendario y contó su verdadera historia de espía, sacada de una película de James Bond. Llevaba esmoquin. Fue a una fiesta en el extranjero, en alguna ciudad del mundo sin nombre, y se escabulló de la fiesta, se metió en una habitación de la residencia y puso un dispositivo de escucha. Alguien se acercó para abrir la puerta y él se escondió en la habitación, salió de ella, se arregló el esmoquin y volvió a la fiesta.

Estuve en el campo para sentarme con las piernas cruzadas con indígenas, fui a muchas, muchas comidas diferentes, me senté con las piernas cruzadas con afganos, me reuní con iraquíes. Pero al fin y al cabo, la misión de Peter era la misma que la mía. Yo llevaba un chaleco antibalas. Él llevaba esmoquin.

¿Es cierto que esta vida no es compatible con estar enamorado o tener amigos?

Tienes amigos. Tienes una vida, pero es insular.

A las 3 de la mañana tenía que levantarme para ir a saltar en paracaídas, pero cuando volvía a casa era como todo el mundo en un barrio de las afueras de Virginia. Pero no era como los demás. No podía compartir nada de eso con ellos, así que a veces me sentía solo.

¿Cómo te afectó no poder hablar de trabajo con tu pareja?

Tuve mucha suerte. Ella se ocupó de los niños y de la familia, y yo fui a las misiones y pude centrarme en mis colegas, mis compañeros, mi misión. No todo el mundo puede hacer eso. Tuvimos momentos difíciles por el camino, pero sobrevivimos. Seguimos casados: 40 años, literalmente, este domingo. ¡Santo cielo!

¿Se quita alguien la cara que era un disfraz? ¿Eso es real?

No voy a entrar en detalles. Desde luego, no estoy al día de dónde estamos desde el punto de vista tecnológico, pero diré que tenemos máscaras que te permitirán pasar los controles y disfraces que podrían hacer que lo logres, no bajo un escrutinio minucioso, pero desde luego puedes hacer lo que tienes que hacer.

