La actriz de “Euphoria” Barbie Ferreira, sorprende con un papel profundamente humano en “Un mejor papá”, una emotiva película independiente que marca el debut en la dirección de largometrajes de Tracie Laymon.

Inspirada en hechos reales, la cinta narra la historia de Lily Trevino (Ferreira), una joven solitaria que establece un lazo inesperado con un desconocido en redes sociales (John Leguizamo), explorando el valor de la amistad y la familia elegida, en una era dominada por la tecnología y el aislamiento emocional.

“Un mejor papá”, una poderosa película independiente

Estrenada en el Festival de Cine SXSW 2024, “Bob Trevino Likes It” se ha convertido en una de las revelaciones del circuito, acumulando 13 premios del público y posicionando a Laymon como una nueva voz poderosa del cine independiente estadounidense.

La película, que evita deliberadamente las fórmulas románticas o sexuales tan comunes en Hollywood, apuesta por una narrativa radicalmente sencilla pero poderosa: la conexión genuina entre dos almas perdidas.

“Es tan raro ver una historia así. Una historia donde no hay romance, no hay tensión sexual, solo amistad pura. Eso es radical en 2025”, compartió Barbie Ferreira en entrevista exclusiva con UnoTV.

Sobre su personaje Lily, la actriz confesó que fue un reto transformador. “Ella es rara, compleja, alguien que no puedes clasificar. Me atraen mucho las mujeres así. Me ayudó a explorar partes muy personales. Hubo escenas que me quebraban y no sabía por qué”.

Barbie Ferreira da vida a una entrañable mujer en “Un mejor papá”

Ferreira explicó que lo que la conmovió del guion fue precisamente la originalidad de esta relación platónica entre una mujer joven y un hombre mayor.

“Lo sexy de esta película es la historia. Te atrapa porque simplemente quieres que estén bien, quieres abrazarlos. No hay nada cínico en su conexión, es pura empatía”.

La actriz también reflexionó sobre el mensaje esperanzador que lanza la película sobre las redes sociales. “Vivimos con mucho miedo, mucha desconfianza en internet. Pero esta historia es lo opuesto: dos personas solas que se encuentran y se ayudan sin esperar nada a cambio. Eso es hermoso”.

Interpretar a Lily, le permitió a la actriz entender más sobre ella, y sobre lo que eres antes de sanar: ella es alguien que carga mucho dolor. Y eso, sin decirlo, conecta con muchos. Incluso mis amigos salían del cine contándome cosas que nunca me habían dicho antes”.

¿Regresará a “Euphoria”?

Aunque muchos esperaban verla nuevamente como Kat en la tercera temporada de “Euphoria”, Barbie Ferreira dejó claro en una reciente entrevista con el podcast The Viall Files que su salida fue consensuada y no producto de un conflicto, como se rumoró.

“Nunca me fui del set, eso jamás ocurrió. Se creó toda una narrativa que no fue real. La decisión se tomó después de muchas conversaciones. Todos sentimos que ya no había más qué contar del personaje”, explicó.

Ferreira, quien compartió créditos con Zendaya durante 16 episodios, confesó que dejar a Kat fue una decisión emocionalmente difícil. “La amo profundamente. Di todo por ella, pero a veces lo mejor es terminar algo bueno antes de arruinarlo”, dijo.

Fecha de estreno de “Un mejor papá”

La película “Bob Trevino Likes It” llegará a cines de México el 15 de mayo.