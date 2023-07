Anna Ferro niega haber maltratado a Fernando del Solar y responde a Ingrid Coronado

Anna Ferro niega acusaciones de maltrato hacia Del Solar. Foto: Getty Images

Anna Ferro rompió el silencio luego de que se le acusó de haber maltratado a Fernando del Solar, según dijo una persona que trabajó en la casa del conductor de televisión, quien falleció hace poco más de un año.

En entrevista con el programa Ventaneando, la viuda del conductor argentino negó que hubiera malos tratos hacia su pareja y, dijo, él tampoco lo hubiera permitido.

“En ningún momento se haría eso. Para empezar, creo que Fer jamás lo hubiera permitido. Si esto fue cuando esta señora estuvo con nosotros, ni recuerdo bien las fechas. Pero tengo su contrato de confidencialidad y renuncia y fue antes de que Fer fuera hospitalizado en 2019”, explicó la Anna Ferro.

“Fer dejó todo muy bien estipulado”: Anna Ferro responde a Ingrid Coronado

Sin embargo, los tratos hacia Fernando del Solar no fueron la única acusación que Ferro respondió, pues no tuvo reparos en reaccionar a las recientes declaraciones de Ingrid Coronado, expareja y madre de los hijos del exconductor, respecto al departamento en Morelos que habita.

De acuerdo con Coronado, quien acusó a Fernando del Solar de estar atrás de la campaña de ataques en su contra, aseguró que Anna Ferro se negaba a entregar el departamento que, según Ingrid, estaba a su nombre.

La conductora dijo que ni Ferro ni sus abogados se había puesto en contacto con ella o su equipo legal, situación que, supuestamente, Anna dijo, es mentira, pues sí existe comunicación y adelantó que Fernando del Solar arregló todos sus bienes, previo a morir.

“Sí, hemos estado en contacto. Hemos estado en contacto con la forma que debe hacerse. Sí, sigo ahí (en el departamento en disputa) hasta que eso se solucione. Fer dejó todo muy bien estipulado, escrito, con abogados y a su debido tiempo se sabrá”.

Tras negar las palabras de Ingrid Coronado, Anna Ferro confirmó que la expareja de Fernando no pudo pasar a despedirse del conductor y actor durante su velorio, y sólo Luciano y Paolo, sus hijos, fueron los que pudieron entrar.

“Sí se puso tensa, los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraba. Lógicamente, a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, o sea, no está diciendo una cosa que no es. Por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena con Fer. Era por respeto a él y a la familia”, dijo Anna Ferro en la entrevista para el popular programa de televisión.