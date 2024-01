Usher en el Super Bowl LVIII: lanzan tráiler del show del medio tiempo

Es la segunda vez que Usher está en un Super Bowl. Foto: GettyImage/Shutterstock

Usher será el encargado del medio tiempo del Super Bowl LVIII el próximo mes y para ir calentando motores Apple Music (el nuevo patrocinador del espectáculo) lanzó el tráiler del esperado evento.

Este fin de semana se realizan los playoffs de la NFL para conocer a los equipos que buscarán llegar al Super Bowl en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Usher y su esperado show del medio tiempo para el Super Bowl LVIII

En el breve clip publicado por Apple Music suena de fondo “Yeah” (uno de sus grandes éxitos), donde salen varias imágenes del rapero, las cuales recorren gran parte de su carrera musical, desde que era un niño hasta convertirse en una estrella mundial.

El clip comienza con un coro de góspel en una iglesia y varias personas de color que repiten la primera frase del tema Yeah!: ‘Peace up, A-Town down’.

Aunque en medio de todo esto, también hay escenas de varios fans interpretando este tema en diferentes circunstancias.

Pero lo que llamó la atención del tráiler del show de medio tiempo de Usher para el Super Bowl LVIII fue que dentro de esos “fans” hay cameos de celebridades importantes, como LeBron James, J Balvin y Jung Kook de BTS, quienes podrían tener una participación especial el próximo domingo 11 de febrero.

La expectación es muy elevada y su actuación llega justo 30 años después del lanzamiento de su primer disco, Usher, que salió en 1994. Siete discos y decenas de premios después, el de Dallas es conocido mundialmente por canciones como Yeah!, My Boo, DJ Got Us Fallin’ In Love u OMG.

No es la primera vez que el rapero actúa en el Super Bowl, ya que en 2011 participó en un show de Black Eyed Peas como invitado, al igual que Slash.