Oficial, Usher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en Las Vegas

El artista ganador del Grammy, Usher, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en Las Vegas, Nevada, anunciaron el domingo la NFL, Apple Music y el sello Roc Nation.

Super Bowl, un honor para Usher

El Super Bowl número 58 está programado para llevarse a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 11 de febrero de 2024.

“Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos“, dijo Usher en el comunicado. “No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes”.

Usher, un artista muy exitoso

Desde el lanzamiento de su álbum debut en 1994, Usher Raymond IV ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, ascendiendo a lo más alto de las listas musicales y llevándose a casa ocho premios Grammy, considerados por muchos como los premios más prestigiosos de la industria musical.

La revista Billboard lo coronó como el segundo artista más exitoso de la década de 2000.

“U Got It Bad“, “OMG” y “Yeah!” se encuentran entre los éxitos del cantante de 44 años. Usher se presenta actualmente en Las Vegas como parte de su espectáculo residente “Usher: My Way“.

“Usher es un ícono cuya música ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural a lo largo de su carrera”, dijo el jefe de música de la NFL, Seth Dudowsky, en el comunicado de prensa que anuncia la decisión.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del año pasado, encabezado por la estrella Rihanna, fue la actuación de medio tiempo más vista de todos los tiempos, dijeron los organizadores.

Artistas icónicos como The Rolling Stones, Beyoncé, Stevie Wonder, Prince y Bruce Springsteen han subido al escenario del Super Bowl a lo largo de los años.