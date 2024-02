Usher: los mejores memes de su presentación en el Super Bowl 2024

Los memes de Usher en el Super Bowl LVIII | Foto: Reuters

El show de medio tiempo del Super Bowl LVIII corrió a cargo de Usher y, aunque los reflectores se fueron al palco de Taylor Swift, los usuarios de redes sociales no perdonaron y compartieron sus mejores memes sobre el espectáculo en Las Vegas, Nevada.

La presentación del rapero estadounidense estuvo marcada por Alicia Keys y un montaje lleno de bailarines. Sin embargo, los internautas calificaron su actuación de “aburrida” y se mostraron decepcionados por la ausencia de Justin Bieber.

¡Los mejores memes de Usher en el Super Bowl 2024!

Aunque a múltiples usuarios les gustó el medio tiempo de Usher en el Super Bowl LVIII, la mayoría de los internautas coincidió en que se trató de un show “aburrido”.

Por esta razón, una gran cantidad de memes se burlaron al respecto y compartieron sus reacciones en la plataforma X, antes conocida como Twitter:

Ver más Viendo a Usher en el medio tiempo pic.twitter.com/Vree8GtKTI — Noema G. Chagollán 🥑 (@noemachagollan) February 12, 2024

Ver más Yo viendo a usher en el medio tiempo. pic.twitter.com/39Yeco835y — sam. (@fuckyesbeatles) February 12, 2024

Ver más Ya terminó el medio tiempo de Usher… pic.twitter.com/2CQQSPQJVO — La Abuela García®™ (@rthur013) February 12, 2024

Ver más Que tan aburrido estuvo el #HalftimeShow de Usher?

😴 pic.twitter.com/v0EqyV8U0k — El elegido (@AxxlYoung) February 12, 2024

Ver más El peor medio tiempo de los últimos 25 años! Que aburrido! #Usher pic.twitter.com/qToNpEylTO — ricardo casares (@rikardocasares) February 12, 2024

Ver más The weekend y usher peleando para ver quien se lleva el titulo del halftime más aburrido de la historia pic.twitter.com/eIxz7ertTS — Leito (@Leomarce27) February 12, 2024

Sin embargo, también circularon memes en alusión a los mejores momentos del show de Usher, como cuando se quitó la playera y tanto él como sus bailarines danzaron en patines.

Aquellos internautas que sí disfrutaron del espectáculo compararon al rapero con el personaje de Terry Crews en Dónde están las rubias y de Bryan Cranston en Malcolm el de enmedio.

Ver más Usher en el medio tiempo pic.twitter.com/IRWAGSgqHq — Andre ₵uenca (@Andreisdrunk) February 12, 2024

Ver más Usher en el medio tiempo del Super Bowl #SuperBowl2024 pic.twitter.com/0cLpmafITt — Dhan 🇲🇽 (@DhanJ69) February 12, 2024

Ver más Usher en el medio tiempo del Super Bowlpic.twitter.com/1VdE2Notqd — Bratislav Kljajić #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) February 12, 2024

Ver más Cuando el show de medio tiempo está aburrido:

-Usher:#SuperBowl2024 pic.twitter.com/vbdAWxbGhe — Jimmy Buroz (@jburoz) February 12, 2024

Ver más mi honesta reacción cuando usher se quitó la camisa pic.twitter.com/lKWDU6OqGw — naara (@kilodecilantro) February 12, 2024

Ver más Usher en el show de medio tiempo del super bowl pic.twitter.com/pNXyFrSZne — Rayado Champagne (PuropincheMTY version) (@ChampagneRYD) February 12, 2024

Ver más – Y Usher???!!

– En la pista de baile… pic.twitter.com/LmV7Iz4dsz — Alejandro Marmolejo 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@CasiNiTrabajo) February 12, 2024

¡Los memes no olvidan a Taylor Swift y Justin Bieber!

Usher se vio opacado por la presencia de Taylor Swift para presenciar el show de su pareja, Travis Kelce, en el Super Bowl LVIII. Incluso los memes se fueron con la cantante.

Ver más *Usher dándolo todo en el medio tiempo



Taylor Swift y sus amigas en el palco con Ice Spice, pedísimas: pic.twitter.com/4IFccCZXyH — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Ver más Está más entretenido el palco de Taylor Swift con Ice Spice pedisimas que el halftime de Usher. pic.twitter.com/YZN61cKGSp — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) February 12, 2024

Ver más Usher viendo que ensayó 3 meses una actuación para que al final se lleven toda la atención Taylor Swift y Beyoncé pic.twitter.com/ocAGQJ42Rr — robecruz (taylor's version) (@robecruz13_) February 12, 2024

Los fans de Justin Bieber no perdonaron que su ídolo no bajara de su palco para interpretar Somebody to love, uno de los grandes éxitos de ambos artistas.

Ver más bueno, ya canto usher y no salió justin, bye súper bowl. pic.twitter.com/ZfEPCiVSYT — Nath (@habitualxbieber) February 12, 2024

Ver más No salió Justin Bieber, no hubo referencia a Bob Esponja, no enfocaron la reacción de Taylor y vi a Usher encuerarse, perdí totalmentepic.twitter.com/Bri7xMYe6G — José (@JoseDerGuy) February 12, 2024

Ver más Yo después de que Usher termino de cantar y no salió Justin pic.twitter.com/uqkJat0Dgi — CHAZ (@notcelestef) February 12, 2024

Entre opiniones divididas por el show de Usher, una Taylor Swift protagonista y el triunfo de Kansas City Chiefs en el juego más largo de todos los tiempos, transcurrió el Super Bowl LVIII.