Usher: quién es y cuáles son los éxitos del cantante que estará en el Super Bowl

Usher será el encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl 2024. Foto: AFP

La NFL anunció que el rapero estadounidense Usher será el encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl que se disputará el 11 de febrero de 2024 en la ciudad de Las Vegas.

La mayor cita del deporte estadounidense regresará el próximo 11 de febrero en Las Vegas (Nevada) con Usher, que tomará el relevo de Rihanna, quien deleitó al público el pasado febrero en Glendale (Arizona)

El rapero estadounidense es conocido por éxitos como “U got it bad”, “My Boo”, “Yeah” o “Love in this club”, como la máxima atracción del intermedio.

“Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes”, dijo el cantante en un comunicado.

¿Quién es Usher?

Usher tiene 44 años, es originario de Atlanta y desde la década de los 2000 es uno de los artistas estadounidenses más populares.

Su catálogo de éxitos incluye colaboraciones con Lil Jon, Ludacris, Alicia Keys y will.i.am., por lo que no es probable que su actuación en el Super Bowl reciba a algunos invitados especiales.

Ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. También es parte del grupo de propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers y tiene su propio sello discográfico llamado US Records.

Usher fue nombrado el Artista Hot 100 de la década de 2000 por Billboard afirmando que «la marca sexy de R&B de Usher dominó la última década con el álbum más vendido y más números 1 que cualquier otro acto», con “Confessions” vendiendo 20 millones de copias en todo el mundo como el mejor álbum en solitario.

Descrito como el mejor bailarín del pop desde Michael Jackson por los escritores de VH1, y The Guardian, Jody Rosen dijo en 2012 “es el cantante pop masculino más grande del mundo; a veces, parece que es el único, en un mercado aún dominado por las grandes divas”.

Éxitos de Usher:

“Yeah!” con Lil Jon, Ludacris

“U Remind me”

“Love in This Club”

“DJ Got Us Fallin’ In Love” con Pitbull

“My Boo” con Alicia Keys

“OMG” con will.i.am