“V de Víctor”, una cinta de boxeo pero también de amor a la familia

La cinta “V de Víctor” protagonizada por Memo Villegas rinde homenaje al boxeo, mientras que transmite bellos mensajes como el amor a la familia y la valorización de los adultos mayores.

En entrevista con Unotv.com, Memo Villegas reveló recibió la preparación para poder realizar las escenas de boxeo de parte del boxeador Jonathan “Maravilla” Alonso, quién también participa en la cinta.

“Fue mucho mejor de lo esperado, fue mucho más rápido, la capacidad de aprendizaje de Memo de la que yo me esperaba, imagínate a mí me llegan y me dicen. ‘Oye, mira, viene un actor de México’, no lo conocía (…) yo decía, cómo voy a hacer que un chico en dos semanas luzca como un boxeador profesional sin cometer errores básicos que otras personas tardan años en quitarse. Pero contra todo pronóstico como te digo cuando llegó Memo me cayó genial aceptaba todas las críticas constructivas todos los días quería aprender más”.

“Maravilla” Alonso