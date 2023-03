Vadhir Derbez asegura que “consintió” mucho a su papá tras accidente

Vadhir Derbez está más unido a su papá que nunca. Foto: Gettyimages.

Vadhir Derbez reveló que disfrutó mucho el tiempo que pudo pasar al lado de su padre, Eugenio Derbez, tras el accidente que sufrió el pasado mes de septiembre, por el cual tuvo cinco fracturas grandes, “y como 10 pequeñas” en el hombro, por caerse de las escaleras. Su hijo estuvo al pendiente de la evolución de las lesiones y aseguró que lo “apapachó mucho”.

En entrevista para UnoTV.com, el actor dijo que le encantó haber podido estar ahí con él, para apoyarlo y consentirlo en todo momento. Añadió que este accidente le abrió mucho los ojos a Eugenio Derbez.

“Siempre que uno tiene un accidente, a menos que no te gire mucho la cabeza, tienes que aprender de eso, por algo pasan las cosas y esa pausa para él también fue muy importante, le abrió mucho los ojos”. Vadhir Derbez.

Vadhir añadió que el estado de salud de su papá es muy bueno, pero que deberá seguir realizando fisioterapias para poder estar al 100.

Vadhir Derbez debuta cantando con mariachi en serie

Vadhir Derbez forma parte del elenco de la serie “Mariachis”, el actor de de 32 años de vida al hijo de Pedro Fernández y Consuelo Duval, y para el proyecto debutó cantando el género vernáculo.

“Estaba nervioso, al final de cuentas nunca me había escuchado cantar en mariachi, cantándola bien, fuera de una peda con los amigos, estaba nervioso y me encantó, me sorprendí y todos me decían te escuchas bastante bien encantando con mariachi”, reveló el hijo de Eugenio Derbez.

El también cantante tiene varios años dedicándose a la música, paralelamente a la actuación, por lo que considera que esta serie se puede convertir en una ventana importante para que otros lo conozcan en su faceta musical.

“Son etapas de mi vida, que me encantan disfrutar, quiero seguir creciendo, experimentando y voy a seguir sacando música que es mi pasión”. Vadhir Derbez.

La serie “Mariachis” ya se estrenó en la plataforma de HBO Max, cuenta con ocho episodios, que semana a semana se irán presentando.

Es una serie en la que se aborda el poder sanador de la música. Rosendo Cuevas (interpretado por Pedro Fernández), patriarca de la familia sufre un repentino y agresivo principio de alzheimer que podría arrebatarle más de treinta años de su vida, incluidos aquellos en los que comenzó con su gran pasión, la música.