Vadhir Derbez dedica la canción “Morrito” a Eugenio: “Mi papá lloró cuando lo escuchó”

Vadhir Derbez estrenó su primer sencillo llamado “Morrito”, un tema que le dedica a su papá, Eugenio Derbez. Al realizar esta canción, el también actor logró sanar ciertas heridas del pasado, según reveló. El segundo hijo del comediante compartió con UnoTV.com que su padre lloró cuando la escuchó por primera vez.

“Tuvimos un momento muy fuerte, pero muy lindo, los dos lloramos, nos abrazamos y platicamos de muchas cosas personales y me apoyó mucho, entendió que la canción venía de una verdad que yo tenía”. Vadhir Derbez

“Fue una canción que escribí desde mi niño interior, desde muchas heridas del pasado, entonces quedó demasiado linda. A final de cuentas no es un reclamo, al contrario, muchas personas me escriben para decirme que ahora entienden muchas cosas sobre el perdón. Es una vía para que la gente pueda sanar y se comuniquen mejor”, dijo Vadhir.

Vadhir Derbez asegura que su papá tiene una gran inteligencia emocional

Eugenio Derbez se convirtió en padre por primera vez a los 23 años. En ocasiones anteriores, ha reconocido que era muy inmaduro y por ello cometió algunos errores en el pasado con sus hijos Aislin, Vadhir y José Eduardo.

Su pareja, Alessandra Rosaldo, con quien procreó a Aitana hace 9 años, se convirtió en una persona fundamental para que Eugenio cambiara la manera de ser con sus hijos, se comunicara mejor y asistiera a terapia: “Estoy muy bendecido porque mi papá tiene mucha inteligencia emocional, sé que puedo decirle cosas que me pasaron o me dolieron, sé que se va a esforzar por ser empático.

Actualmente, el joven actor y cantante de 32 años profesa una muy buena relación con su padre Eugenio Derbez, aunque siguen teniendo problemas, discusiones o desacuerdos, como cualquier padre e hijo.

¿Qué dice la canción “Morrito”?

Vadhir Derbez presentó su nuevo tema musical ‘Morrito’ en el que retrata las decepciones que vivió de niño por tener a un padre ausente. Relata las dificultades de crecer con un padre ausente y las huellas “buenas y malas” que dejan los progenitores en sus hijos. La canción está llena de frases como:

“Esperaba en la ventana a que la puerta tocara, otro día más que no llegó papá”, “aunque me quebraste, te perdono” y “quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar”.

Vadhir Derbez manifestó que más allá de estas diferencias, con el paso de los años ha ido entendiendo más las dificultades que enfrentó Eugenio Derbez como padre.

El video musical de “Morrito” presenta personajes que comparten similitudes notables tanto con Vadhir como con Eugenio Derbez,

Esta es la letra:

“Voy a contarles la historia de un morrito quería ser como su héroe favorito esperaba en la ventana a que la puerta tocara otro día más que no llegó papá. Ya se cansó de esperar hombrecito, no debe llorar la gente nunca va a cambiar siempre lo repetía mamá. Qué fácil era ilusionar migajas para reparar tantos años de soledad morrito, por favor no esperes solo. Uno nace y uno muere solo y aunque duele, bien yo voy a estar porque al final, la vida pone todo en su lugar solo, aprendí a la mala ya ni modo. y aunque me quebraste, te perdono quién iba a pensar que al fin no te iba a necesitar Pasaron años, ya es un hombre aquel morrito aún extraña como un niño a su papito, por más que trata y trata de entender qué hizo mal para que no lo amara él” “Morrito” de Eugenio Derbez

En la alfombra naranja de los Kids Choice Awards México 2023, el miembro de la familia Derbez también confesó que su padre atraviesa por un difícil momento tras la muerte de su perrita Fiona.