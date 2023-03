Vadhir Derbez estuvo a punto de perder la vida en accidente: “Fue por necio y loco”

Vadhir Derbez casi se muere en accidente. Foto: Gettyimages.

Vadhir Deberz tuvo un accidente durante un vuelo en paramotor que casi le cuesta la vida, mientras grababa al lado de su familia la tercera temporada de “De viaje con los Derbez”, en Jamaica. El actor confesó que todo sucedió por “necio, irresponsable y loco”.

“Estuvo muy denso, a mí me encantan los deportes extremos, en este caso yo ya llevo volando una cosa que se llama paramotor, entonces se me ocurre llevármelo, por loco e irresponsable, a un lugar que nunca había volado, que no conocía a nadie”, narró Vadhir Derbez.

El actor confesó que antes del accidente llevaba practicando el vuelo en paramotor seis meses y pensó que sería una buena idea llevarlo para las grabaciones de la tercera entrega de la serie de Amazon, pues Vadhir Derbez no pudo participar en la segunda temporada por dar positivo a COVID-19.

“Yo estaba así de si falte en la segunda temporada de la serie vengo con toda la actitud, voy a dejar la vida en este viaje”, dijo Vadhir.

Sin embargo, Eugenio Derbez y su hermano José Eduardo coincidieron que no era buena idea y que el día del accidente le dijeron que estaba prohibido volar, pero Vadhir decidió seguir adelante.

“Le prohibieron volar, no podía hacerlo ahí, no era el lugar ideal porque estábamos en lo más alto de una montaña, había mucho viento y no existía un buen lugar para despegar o aterrizar, Vadhir insistió en hacerlo ahí y de verdad está vivo de milagro”. Eugenio Derbez

Vadhir Derbez orgulloso de su participación en serie “Mariachis”

Vadhir Derbez forma parte de le serie “Mariachis” de HBO Max, al lado de Consuelo Duval y Pedro Fernández: “Es una serie que me ha permitido cantar con marichis y lo disfruté mucho”.

El actor da vida a Jorge, uno de los hijos Rosendo (Pedro Fernández), quien busca hacerse un sitio en la vida y fortalecer la relación con sus padres.

La serie cuenta la historia de un ex mariachi, quien recibe la noticia de que tiene Alzheimer, su familia se une con la única solución que le puede ayudar a sobrellevar la enfermedad y la pérdida de memoria: la música.

En este ‘viaje musical’, como lo describe la propia plataforma, vemos cómo Rosendo, junto con su esposa Lucia (Consuelo Duval), sus hijos, Jorge y Pedro, y su hermano Jorge, logran la unión familiar y terminar con todo tipo de asperezas formando su propia banda bajo el son del mariachi.

En una comedia que nos llevará, desde las risas hasta el llanto, pasando por una de las tradiciones más mexicanas.