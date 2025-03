Valentina Gilabert reaparece y muestra las cicatrices del ataque de Marianne “N”

GENERANDO AUDIO...

Valentina Gilabert muestra sus cicatrices. Foto: Getty Images / Imagen Ilustrativa

Valentina Gilabert muestra a través de un video las cicatrices que tiene tras el ataque de Marianne “N”, en unotv.com te contamos los detalles.

Después de un mes de la agresión de Marianne “N” en un departamento de la Ciudad de México, que dejó con heridas graves a Valentina Gilabert, la joven ha regresado a TikTok, red social en la que era activa antes del incidente.

Hace unos días te contamos que Valentina apareció en un video emotivo compartido por su hermana Chloe en dicha red social, en el metraje se les puede ver a las hermanas bailando y abrazados mientras de fondo se puede escuchar la canción “Come and get your love”.

En el clip de tan solo unos segundos se puede ver a la también creadora de contenido con un vendaje en la mano, misma que tuvo que ser reconstruida por las al menos 15 puñaladas que recibió por parte de Marianne.

Pero en su cuenta de TikTok, Valentina compartió un video que momentos después borró, aunque fue resubido por un usuario de la plataforma, en él se pueden ver un poco más de cerca las heridas en su cuerpo.

El metraje dura tan solo doce segundos, Valentina Gilabert hace un lip sync de la canción “Tú no vive así” de Arcangel con Bad Bunny, específicamente el verso que dice: “sigo aquí, volví, nunca me fui”, mientras hace una toma cercana a su cara, cuello y pecho en donde se pueden ver algunas de las cicatrices que tiene por las agresiones.

Pero muchos usuarios no tomaron bien este video, criticando la elección de la canción, además de que otros se burlaron de lo ocurrido y se posicionaron a favor de la presunta agresora.

¿Qué se sabe del ataque de Marianne “N” a Valentina Gilabert?

El ataque habría sido obra de Marianne “N”, quien presuntamente contó con la complicidad de dos amigos de la víctima, durante este incidente Valentina sufrió múltiples heridas que requirieron de intervenciones quirúrgicas y un periodo de terapia intensiva.

Su mano izquierda fue de las más dañadas, ya que se defendió con ella del ataque con el arma blanca, tuvo que ser reconstruida, además de que tuvo cortes profundos en el pecho y en el cuello.

Mientras que Valentina retoma su vida, la presunta agresora, Marianne “N”, permanece detenida y enfrenta un proceso judicial, pero debido a que es menor de edad, la pena máxima que puede recibir es de cinco años.