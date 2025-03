“Sentía que me estaba muriendo”: Valentina Gilabert rompe el silencio y recuerda agresión de Marianne

GENERANDO AUDIO...

Valentina Gilabert fue atacada con 15 puñaladas. Foto: GettyImages | Ilustrativa

A poco más de un mes del ataque que la llevó a estar en el hospital, Valentina Gilabert reapareció tras haber sido dada de alta y rompió el silencio de la agresión que sufrió a manos de Marianne “N”, vinculada a proceso.

“Sentía que me estaba muriendo”: Valentina Gilabert recuerda su agresión

En entrevista con N+, la joven modelo recordó que Marianne la atacó de espaldas cuando salía del baño hasta el que la habría llevado Aitzianne “N”, otra joven involucrada en el caso.

“Me dijo que la acompañara al baño y después de un tiempo se me hizo raro. Después de 10 minutos, se me hizo muy raro que siguiéramos ahí, le dije que había que salir y cuando salí, Marianne me atacó. (El ataque) fue de inmediato, de hecho, fue por la espalda… Traté de patearla, pero no podía hacer mucho. (La otra amiga) tampoco hizo nada”.

Luego de recibir las puñaladas en varias partes del cuerpo, y tras la huida de Marianne “N”, Valentina Gilabert recuerda que durante el camino al hospital comenzó a sentir que “estaba muriendo”.

“Al principio, pensaba que era un sueño, no pensé que fuera real, mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Estando en la ambulancia, me acuerdo que les decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo. Realmente sentía que me estaba muriendo… En mi cabeza, siempre estuve recordándome a mí misma que no me podía quedar dormida”, dijo.

De acuerdo con Valentina, las heridas habían causado daños severos que hacían que el aire saliera de su cuerpo.

“Tenía tres fugas en mis vías respiratorias. Tenía una en la tráquea, y dos en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Es algo muy difícil de explicar porque cómo le explicas a alguien que se está saliendo el aire de los pulmones”.

“Fue difícil”: Valentina recuerda cómo fue el proceso de recuperación

Tras su arribo al hospital, Valentina Gilabert pasó varios días internada con un delicado cuadro de salud tras las puñaladas que Marianne logró hacerle en varias partes del cuerpo.

“Fue muy difícil, estuve en coma cinco días. Siete días en terapia intensiva, luego otros siete en terapia intermedia. Me reconstruyeron la mano. Tuve drenajes en los pulmones y también en el corazón. Ha sido muy complicado y, a la fecha, tengo secuelas. No voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones. A veces me duelen los pulmones… Tengo tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz y una en la pierna”.

“No creo que mi agresora debería estar libre”: Valentina exige justicia

A varias semanas del ataque, y con Marianne detenida y vinculada a proceso, Valentina Gilabert exige que se haga justicia en su caso y se reforme la ley para aplicar penas más severas en casos como el que ella vivió, de extrema violencia.

“Que se logre hacer justicia como se debe… Yo no creo que mi agresora debería estar libre. La verdad es que me gustaría que se hiciera un cambio, me gustaría hacer un cambio al respecto… Me gustaría poder reformar la ley y que los menores reciban, realmente, la condena que merecen por sus actos”.