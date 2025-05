“Valiendo madres”, una serie sobre maternidad… pero no como te la contaron

GENERANDO AUDIO...

Si creías que una serie sobre maternidad no tenía nada que ofrecerte, es porque no has visto “Valiendo Madres“. En este episodio del pódcast Cinedades, Alfredo Narváez entrevista a Verónica Bravo y Lidia San José, dos de las protagonistas de esta producción que no es otra historia ñoña sobre mamás perfectas.

Ambas actrices dejan claro que esta serie no va solo de cambiar pañales o llevar a los niños a la escuela. Va de identidad, deseo, amistad, errores, y sobre todo, de lo difícil (y liberador) que puede ser aceptar que a veces… simplemente estás valiendo madres. Así que feliz día de las madres.

Maternidades diversas, mujeres reales

“Valiendo Madres” pone sobre la mesa lo que muchas veces se calla: que hay mujeres que se arrepienten de ser madres y eso no las hace menos amorosas ni menos válidas.

Que ser mamá no significa dejar de ser tú, ni cancelar tu vida sexual, ni convertirte en un robot perfecto.

Verónica y Lidia hablan con franqueza sobre cómo la serie muestra maternidades distintas, desde quien nunca quiso ser madre hasta quien está intentando reconectar con su cuerpo y su placer después de años en una relación monógama.

Y lo hacen con humor, sensibilidad y cero juicios.

“Nunca voy a estar lista para ser madre”: Verónica Bravo

Verónica Bravo habla de su experiencia con la maternidad, siendo que, a sus 37 años, no tiene hijos biológicos.

“A mí me pasó que, durante mis 20 y mis primeros 30, no era algo que estuviera tan metido en mi cabeza. Siempre sentía que tenía tiempo y es como si el mundo entero se pusiera de acuerdo cumples 35 y…”, dice la actriz cuando Lidia la interrumpe con un chistorete: “Congela óvulos“.

Pero siguiendo con el momento solemne en la cabina de Cinedades, la también protagonista de “Harina” continúa:

“De pronto, es un bombardeo de que el tiempo se está acabando y todas tus amigas empiezan a tener hijos o a decidir que van a congelar óvulos. De pronto el cuerpo empieza a reclamar atención en ese tema y yo me sigo sintiendo muy inmadura por dentro”. Verónica Bravo

Finalmente, reconoce que probablemente nunca se sentirá lista para ser madre, aunque siendo sincera, admite que su pareja sería un gran padre. “Yo siento que nos deberían de extender el reloj biológico unos añitos más”, bromea.

“Si tu sueño no es ser madre, está bien”: Lidia San José

Lidia San José es una actriz española que aprovechó su aventura en “Valiendo madres” para llevar la realidad de una amiga suya a la pantalla y, de paso, evidenciar un problema muy europeo sobre la maternidad.

“Hay una cuestión de la maternidad, sobre todo en Europa, y es que no hay ayuda. Tú trabajas, tú crías y maternas sola. Eso hace que la visión de la maternidad sea todavía mucho más compleja, porque también quieres ser perfecta en todas las áreas de tu vida, pero lo haces tú sola”. Lidia San José

Su personaje, Sol, no tenía el sueño de ser madre y Lidia reconoce: “Eso está bien también“, y dice algo brutal:

“Eso no tiene nada que ver con que no adores a tu hijo. Yo tengo muchas amigas que me han contado que se arrepienten de ser madres, generalmente no hablamos de esto y lo sufrimos en silencio”, dice.

Claro. Y entonces lo que le ocurre a Sol es que pues su sueño no era ser madre y eso está bien también.

Entre amigas, todo se vale

Uno de los grandes aciertos de la serie es cómo retrata la amistad femenina en la adultez. Esa red de apoyo entre mujeres que, aunque no siempre es fácil de construir, termina siendo vital cuando el mundo se te viene encima.

Las protagonistas no solo viven procesos personales complejos; también se sostienen entre ellas, se confrontan y se acompañan.

Y eso, como lo cuentan en el podcast, también se reflejó en el rodaje, donde las actrices construyeron vínculos reales y duraderos. Sí, esas amistades que te salvan cuando estás valiendo madres.

“Hacíamos juegos, acertijos, este, conversaciones filosóficas, arreglamos el mundo, lo volvimos a desarreglar, por eso está como está, porque lo volvimos a desarreglar”, reconoce Verónica Bravo.

¿Quiénes son las amigas de “Valiendo madres”?

En “Valiendo Madres“, Paola sospecha de que su pareja le es infiel cuando descubre a su hijo jugando con un cuerno de unicornio que termina siendo un dildo.

A partir de ahí, comienza una búsqueda por la verdad en compañía de sus amigas. Estas son las actrices que le dan vida a este grupo fraternal y femenino:

Marcela Guirado

Verónica Bravo

Lidia San José

Paola Fernández

Debido a que estas amigas se enfrentarán a diversos problemas, Lidia pidió con antelación conocer a sus compañeras de cast para entablar una amistad y, así, todo fuera más orgánico.

“Es mucho más fácil trabajar cuando la amistad es honesta y es real desde fuera. Entonces, desde que supe quiénes eran mis compañeras, yo pedí el teléfono y dije: ‘Quiero conocerlas antes y voy a hacer lo posible para que seamos amigas‘”, dice la española.

Sexo, placer y orgasmos a los 40 (y más allá)

En un país donde aún nos ruborizamos al hablar de sexo, “Valiendo Madres” llega a rascar donde incomoda. Majo, el personaje de Verónica, es una mujer que nunca ha tenido un orgasmo y que decide buscarlo. ¿La edad? Irrelevante. ¿El deseo? Vivo.

“Mi personaje es una madre que lleva muchos años con su pareja y es una mujer que nunca ha tenido un orgasmo. Tiene este nivel de desconexión con su cuerpo y de conversación consigo misma de qué es el placer, qué quiero yo, qué necesito… siento que está muy normalizado en en nuestra sociedad”. Verónica Bravo

Lidia, por su parte, interpreta a una mujer empoderada sexualmente, sin pudores y con un marido más joven. Y lo mejor: no se juzga, se explora. El mensaje es claro: el placer no tiene fecha de caducidad ni manual de instrucciones.

Rompiendo con los estereotipos (y los prejuicios)

La serie también juega con los clichés y los revienta con gracia. Desde el clásico “las mujeres somos nuestras peores enemigas” hasta el mito de la madre sacrificada y pura, todo es cuestionado.

Incluso hay un mini thriller dentro de la comedia, donde un descubrimiento inesperado (sí, un dildo en manos equivocadas) desencadena una investigación sobre infidelidades que termina revelando mucho más que un simple engaño.

Al final, “Valiendo Madres” te muestra que no se trata de él o de ella, sino de lo que pasa entre las mujeres cuando se atreven a hablar sin máscaras.

“Valiendo madres” están Amazon Prime: maratón y reflexión

Los siete capítulos de media hora están disponibles en Amazon Prime Video desde el 16 de abril. Son perfectos para un maratón ligero pero con sustancia, de esos que te hacen reír y también pensar.

¿Te incomoda hablar de maternidad, sexo, amistad entre mujeres, o decisiones de vida poco convencionales? Pues ahí está la pista de que “Valiendo Madres” es justo lo que necesitas ver.

Porque sí, todos valemos madres a veces

El episodio cierra con un toque muy humano: Verónica y Lidia comparten anécdotas donde ellas también han valido madres. Porque aceptar que la vamos a regar, que no somos perfectos, que a veces no sabemos qué estamos haciendo, es parte de crecer.

“Ay, es que valgo madres a cada rato. A mí me da mucho miedo todo, todo, todo”, dice Verónica Bravo, pero también celebra: “El momento en el que decidí ser actriz firmé mi condena de valer madres eternamente y a la vez fue el mejor la mejor decisión que pude haber tomado”.

Y cuando te ríes de eso, cuando lo compartes con otras personas, cuando lo ves representado en una pantalla con honestidad… bueno, ahí empieza la verdadera sanación. O al menos, una buena carcajada.