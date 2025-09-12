GENERANDO AUDIO...

El creador de memes Vampipe compartió cómo inició en el mundo de la sátira digital y la crítica política a través del humor. Su estilo surrealista lo ha convertido en uno de los referentes más reconocidos en redes sociales.

Durante una entrevista en el programa “A las Nueve con Uno”, recordó que comenzó a editar imágenes en Photoshop para hacer bromas a sus amigos y más tarde trasladó ese estilo a personajes públicos y políticos. Uno de sus primeros momentos de visibilidad ocurrió con memes de Felipe Calderón y, posteriormente, con ediciones sobre Enrique Peña Nieto, que lo hicieron viral.

Crítica al poder desde el humor

Vampipe explicó con Pablo Valdés y Juan Rivas, que su trabajo no se centra en un partido político en específico, sino en quienes ejercen el poder en turno.

“Es contra el poder, no importa quién está en el gobierno, la crítica siempre va hacia arriba”, señaló.

Sus publicaciones han generado debate, especialmente en un país polarizado. Sin embargo, afirma que nunca ha recibido reclamos en persona, sino muestras de apoyo de seguidores que lo reconocen en la calle.

Intentos de censura y la “Ley Vampipe”

El creador relató que en tres ocasiones se ha intentado regular o limitar su trabajo con iniciativas que en redes fueron bautizadas como #LeyVampipe. Políticos como Ricardo Monreal y Nay Salvatore impulsaron propuestas para regular los memes.

Además, recordó que ha enfrentado intentos de presión directa. En al menos dos ocasiones recibió llamadas de representantes de partidos para cuestionar sus publicaciones, lo que consideró como advertencias veladas.

Los memes como herramienta informativa

Para Vampipe, los memes cumplen hoy un papel similar al de las caricaturas políticas en los periódicos. Sin embargo, subraya que las redes sociales permiten que el mensaje circule de manera inmediata y con mayor alcance.

“Un meme encapsula información en un chiste. Llega más rápido y golpea el ego de los políticos”, explicó.

El creador también reconoció que el humor funciona como válvula de escape social, aunque advirtió que a veces podría diluir la indignación ciudadana.

Libertad de expresión y futuro digital

Sobre la regulación de redes sociales, Vampipe la calificó como un error y aseguró que defenderá su libertad creativa. Incluso señaló que estaría dispuesto a salir del país para continuar expresándose si las restricciones aumentaran.

En su mensaje a jóvenes, destacó la importancia de la constancia y la pasión en lo que hacen:

“Si algo les gusta, háganlo en redes. Aunque empiecen con pocos seguidores, la constancia los llevará a crecer”. Vampipe.

Un personaje auténtico

Al hablar sobre su identidad digital, Vampipe dejó claro que lo que muestra en redes es una extensión de sí mismo.

“Vampipe soy yo. No es un personaje ni un alter ego. Lo que ven en redes sociales es lo que pienso y lo que soy”, afirmó.