Vanessa Bauche relata su lucha por justicia: “Revictimizada y con daño permanente”

Vanessa Bauche comparte el daño que ha sufrido desde hace cuatro años. Foto: AFP

La actriz mexicana Vanessa Bauche rompió el silencio sobre el proceso legal que enfrenta desde 2021, luego de denunciar penalmente al actor Pascacio López por presunta violencia verbal, psicológica, de género y abuso sexual.

En entrevista entrevista con UnoTV, compartió el desgaste que ha implicado enfrentar un sistema judicial que, asegura, “revictimiza y daña permanentemente” a quienes se atreven a denunciar.

“Yo metí la denuncia penal en Jalisco en el 2021”, recordó. Desde entonces, ha atravesado un proceso que califica como doloroso y largo: “ya te das cuenta de todas las falencias y los vacíos que existen y también entiendes por qué muchas de las víctimas no se animan a acercarse a un sistema de impartición de justicia en el que existe una crisis humanitaria muy profunda”, dijo Vanessa.

A pesar de haber ganado ya una demanda por daño moral, el proceso penal continúa. Bauche explicó que el acusado ha interpuesto múltiples recursos legales, lo que ha alargado el caso. “Los imputados tienen el derecho a apelar, impugnar, apelar, impugnar… y así te puedes ir a la eternidad”, comentó.

Grandes consecuencias emocionales y físicas enfrenta Vanessa Bauche

Las consecuencias emocionales, físicas y laborales para ella han sido considerables. “Yo tengo daño permanente psicológico, emocional… Estrés postraumático, ansiedad social, depresión, cortisol alto, presión alta”, enumeró.

Además, indicó que el daño se intensificó tras la aparición mediática de un abogado defensor del imputado, quien “salió a decir cosas espeluznantes, absurdas, degradantes”. A partir de entonces, sus evaluaciones psicológicas mostraron un incremento en los síntomas.

Durante la entrevista, también subrayó que su caso no es aislado: “¿Qué pasa con hombres y mujeres, niñas, niños, que no tienen estas bases, que no tienen estas herramientas, que no se reconocen como personas sujetas de derecho y enfrentan a un sistema que no es expedito?”.

Según sus palabras, mientras no haya justicia, el daño sigue activo y acumulativo: “el monto de la reparación del daño es mucho más grande porque estos cuatro años ha habido pérdida laboral, calumnias, amenazas de muerte...”.

La actriz exige justicia

Bauche asegura que fue víctima de cinco ataques diferentes en un mes, durante la filmación de la serie “Guerra de Vecinos”, de Netflix,, lo cual afectó gravemente su confianza en los espacios laborales. “Me sudan las manos, sudo muchísimo… provocaron un trauma que ahora me hace sentir insegura cuando llego a mi lugar de trabajo”, confesó.

Aunque reconoció que ha contado con una red de apoyo,familia, equipo jurídico, proyectos laborales como la serie “Acapulco” de Apple TV+, también enfatizó la urgencia de cambiar la narrativa pública sobre las víctimas.

“El proceso no se debe litigar en los medios ni en las redes. Las pruebas se tienen que presentar ante las autoridades. Pero si una víctima denuncia, en tanto no se demuestre lo contrario, nuestra responsabilidad como sociedad y como medios es acuerpar, acompañar, dar seguimiento”, pidió la actriz de “Amores perros”.

La actriz anunció que pronto difundirá un comunicado oficial de su equipo jurídico, aclarando varios puntos del caso. Aun así, insistió en que no está obligada a hacer públicas sus pruebas: “No tengo por qué hacerlo. Pero lo hago porque entiendo que visibilizar estos procesos también puede salvar vidas”.

Celebra 40 años de trayectoria

Actualmente, Vanessa Bauche se encuentra por comenzar las celebraciones por sus 40 años de trayectoria, para iniciar, será reconocida el próximo Festival de Cine de Teotihuacán, del 23 al 25 de mayo.

En julio se estrenará la cuarta temporada de la serie que protagoniza y produce Eugenio Derbez, “Acapulco”.