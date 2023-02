Vanessa Bauche y Juan Pablo Medina: el protagónico que lograron y la adversidad les quitó

Vanessa Bauche y Juan Pablo Medina pasaron por un momento difícil que los llevó a perder el rol protagónico por el que tanto habían trabajado. Este episodio en sus respectivas carreras ocurrió en proyectos diferentes y te vamos a contar cuál fue su reacción ante la adversidad.

Por inclemencias del destino se truncó el rol estelar de estos actores en una serie de televisión. Vanessa salió de una producción como consecuencia de la demanda de abuso sexual que emprendió contra su compañero Pascacio López y Juan Pablo ya no fue considerado por Disney cuando tuvo un accidente vascular por el que perdió una de sus piernas.

Los eventos que dejaron fuera a estos actores representaron un zarpazo para sus carreras.

Para Vanessa Bauche ser la protagonistas de la serie “Gerra de Vecinos” era un motivo para celebrar. Tal como ella lo ha contado, el papel se trataba de su primer protagónico después de 30 años de trayectoria y le permitía brindar esperanza, sobre alcanzar este tipo de logros, a más interpretes que como ella superaran los 40 años de edad.

Eso no es todo, su protagónico también le representaba más oportunidades para las actrices morenas.

La misma Vanessa Bauche decidió renunciar a su rol estelar en medio de los estragos que enfrentó por la denuncia de abuso sexual que presentó en contra del actor Pascacio López, su compañero y coprotagonista en “Guerra de Vecinos”.

De Pascacio, la también estrella de cine destapó que hubo varias acusaciones en su contra y en marzo de 2022 el actor fue arrestado por una denuncia más de abuso sexual presentada por la actriz Sarah Nichols, quien también fue parte del elenco de la serie.

Vanessa contó que sufrió abuso físico y verbal por parte de López, quien presuntamente la obligó a besarlo en el ensayo de una escena cuando la situación no estaba incluida en el guion.

La actriz renunció a regresar a la producción porque llamaron a quien acusó como su agresor, a pesar de las denuncias.

“Me tuve que bajar cuando me enteré que lo querían llamar y le dieron llamado, el señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que ‘una pin*** prieta chaparra, pedera, loca’, porque así se refería a mí (Sariñana). De los morenitos, decía, ‘pinches nacos’, y eso que él nos había llamado”

Vanessa Bauche hizo su declaración anterior en la que fue su participación en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), en ese espacio agregó que el productor Fernando Sariñana le pidió que no denunciara porque les iban a quitar este proyecto que es de Netflix y que no iban a despedir a Pascacio.

“Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo: ‘pues es mi consentido, ¿cómo ves? Es mi favorito'”

Vanessa Bauche