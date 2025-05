GENERANDO AUDIO...

Vanessa Guzmán pone una pausa a su entrenamiento. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Vanessa Guzmán, actriz y ex finalista de Miss Universo, informó su retiro temporal del fisicoculturismo debido a una lesión en la cadera que requiere atención médica. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la también modelo explicó que, por recomendación profesional, no podrá participar en competencias durante este año.

Vanessa Guzmán anuncia retiro temporal del fisicoculturismo por salud

La decisión fue comunicada por Guzmán como una medida necesaria para atender su estado físico.

“Es una información que me venía guardando hace tiempito, realmente y como muy oficial, ante todo. Voy ahorita camino al doctor, no me termino de recuperar de la cadera, sabíamos que podía ser un proceso largo”

Declaró la actriz, quien destacó la importancia de priorizar su salud

Lesión en la cadera obliga a Vanessa Guzmán a poner pausa en el fisicoculturismo

La actriz, reconocida por su participación en la telenovela “Atrévete a soñar”, compartió que iniciará un tratamiento con péptidos como parte del proceso de recuperación.

“Voy a empezar un tratamiento de péptidos (…) Así que bueno, vamos para allá. Quiero que me acompañen y empezar a hacer seguimiento de todo el procedimiento”

Indicó Guzmán en su publicación

Esta medida implica que no participará en eventos del medio fitness en los próximos meses. “No hay competencias este año, pongo una pausa en el fisicoculturismo”, dijo, subrayando que fue una “fuerte decisión”.

Vanessa Guzmán se enfoca en su salud tras anunciar su retiro deportivo

En su mensaje, Vanessa Guzmán agradeció el respaldo de colegas, alumnos y patrocinadores: “Gracias a todos y cada uno de los atletas, amigos, colegas, sponsors que hasta hoy siguen confiando en mí. A mis alumnos por su paciencia ante tanta dificultad”.

Guzmán también compartió que parte de su motivación es predicar con el ejemplo para su familia, especialmente sus hijos, quienes también son atletas.

“La salud para mí es lo más importante, predicar con el ejemplo ante mis hijos, que son atletas, también”

Señaló

Seguidores de Vanessa Guzmán reaccionan a su retiro temporal

Tras la publicación de la actriz, sus seguidores le escribieron comentarios en los que le desean su recuperación:

“Tomaste la decisión correcta, aunque sea dura. ¡Mucho ánimo, Vanessa!”

“Un abrazo, sólo los atletas saben lo que significa poner una pausa a todo su progreso, el corazon se rompe pero estoy segura que algo viene de eso. Todo estará bien. La salud es primero”

“Hermosa y fuerte como siempre”

“¡Tu salud primero! Seguramente te espera algo muy bueno. Yo te admiro muchísimo”

“Un abrazo, guapa. Mucha salud”

Vanessa Guzmán confía en su recuperación y en regresar al fisicoculturismo

Aunque no especificó la duración de esta pausa, Vanessa señaló que su objetivo es recuperarse completamente para retomar sus actividades deportivas en un futuro. “Sé que me voy a recuperar pero esa pausa es necesaria, mi cuerpo lo pide”, aseguró.

Además, reveló una motivación personal adicional relacionada con su entorno familiar: “Mi nieta merece tener una abuela sana”, enfatizó, reafirmando su compromiso con una vida saludable.

