Vaya susto: Beyoncé “vuela” en pleno show y casi cae; VIDEO

Beyoncé en uno de sus conciertos. Foto: Getty Images / Archivo

Durante su esperado show en Houston de la gira Cowboy Carter, Beyoncé vivió uno de los momentos más tensos de su carrera: mientras interpretaba “16 Carriages” en un auto suspendido en el aire sobre el escenario, la plataforma empezó a inclinarse peligrosamente, dejándola “colgada” en el aire, y con riesgo de caer, frente a miles de fans.

Vídeos captados por el público se viralizaron de inmediato. En los clips se escucha decir a la cantante “Stop, stop, stop…” mientras el vehículo—un Cadillac rojo recubierto en terciopelo—se balancea de forma alarmante sobre la audiencia.

Personal técnico y de seguridad actuó de inmediato, ajustando los cables y bajando de manera segura a la estrella del pop hasta el escenario.

Tras descender ilesa, Beyoncé se dirigió al público: “I know if I fall, y’all will catch me” (sé que si me caigo, todos me atraparán), lo que provocó una ovación generalizada.

El equipo de la cantante, Parkwood Entertainment, se limitó a calificar el incidente como un “fallo técnico” en el mecanismo que permitía al auto desplazarse sobre la multitud.

El incidente ocurrió en el primer show de la gira en Houston tras las exitosas fechas en Londres y París. El concepto incluye a Beyoncé realizando pasajes artesanales suspendida sobre el público, trayendo la experiencia del concierto a un nivel único.

Parkwood indicó que la gira seguirá con normalidad: con el esperado show del 4 de julio en Washington, D.C.