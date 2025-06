“Venecia no está en venta”: Protestas empañan la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

GENERANDO AUDIO...

Protestas en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Foto: AFP

Mientras Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran su lujosa boda en Venecia, entre serenatas privadas, vestidos de diseñador y una lista de invitados repleta de celebridades, la ciudad italiana enfrenta una ola de protestas de ciudadanos y colectivos que acusan al magnate de “comprar” un patrimonio cultural que ya sufre por el turismo masivo.

Bajo el lema “No Space for Bezos” (No hay espacio para Bezos), activistas y residentes salieron a manifestarse en contra de los efectos colaterales de este evento, al que señalan por causar el cierre de canales, mayor presencia de controles de seguridad y, según denuncias, la represión de miembros del grupo ecologista Extinction Rebellion. “Venecia no está en venta”, gritaban los manifestantes este martes, exigiendo que se priorice la vida cotidiana de los locales por encima de los intereses millonarios.

El punto culminante de los festejos es la ceremonia de este viernes, en la isla de San Giorgio Maggiore, donde la pareja, que ya contrajo matrimonio civil en EE.UU. intercambiará sus votos frente a figuras como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Ivanka Trump y la reina Rania de Jordania.

El evento ha provocado un fuerte contraste entre el glamour exhibido y el creciente malestar ciudadano por el impacto del turismo de élite en una ciudad que ya lucha contra la saturación turística.

El Ministerio de Turismo de Italia calculó en 28.4 millones de euros (poco más de 530 millones de pesos mexicanos) el gasto directo de los festejos, y proyectó un beneficio de hasta mil millones de dólares en visibilidad para la ciudad, aunque admitió que estas cifras “requieren verificación empírica”.

Pero para muchos venecianos, esto no justifica el precio que paga la ciudad. “Esta boda es aceptable hasta cierto punto porque genera dinero, pero va contra la cultura y la naturaleza de Venecia”, opina Chiara Trabuio, estudiante de 26 años.

El prefecto de Venecia aseguró que “no hay ninguna intención de bloquear la ciudad” y que no se reforzó la seguridad más allá de lo habitual.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ariana Grande es invitada a la Academia de los Oscar en su cumpleaños 32 ]

En redes sociales, también han proliferado las críticas hacia Jeff Bezos, no sólo por su fortuna, estimada en más de 215 mil millones de dólares, sino por el impacto ambiental de sus empresas y las condiciones laborales denunciadas en Amazon.

Aun así, las autoridades locales han respaldado el evento, el presidente regional, Luca Zaia, aseguró que el 80% del gasto tendrá impacto directo en la economía local y anunció que Bezos donará 3 millones de euros para iniciativas culturales y medio ambientales.

“No es lo mismo el turismo de masas que consume poco, que quienes transforman Venecia en un pequeño Montecarlo”, dijo Samuel Silvestri, un comerciante local que ve la boda como una oportunidad de reposicionar la ciudad.

Venecia, sin embargo, sigue dividida, entre quienes ven en la boda una vitrina global y quienes sienten que su ciudad se convierte en escenario de una élite que llega, celebra, se marcha y deja tras de sí más presión sobre una urbe que lucha por preservar su identidad.

La boda de Bezos se realizará en el conocido hotel Aman elegido por los novios, un palacio renacentista con un precio mínimo de 2 mil euros por noche, ha colgado el cartel de completo.

La boda se celebrará en un gran anfiteatro al aire libre en la isla, desde donde se ve la plaza de San Marco. Los novios recibirán una serenata de Matteo Bocelli, hijo del famoso cantante de ópera Andrea Bocelli.

Según la prensa, Sánchez tiene previsto lucir 27 vestidos durante las celebraciones.