“Ventaneando” contraataca: alista demanda para quien buscaba arrestar a sus conductores

Pati Chapoy y compañía no podrán ser arrestados. Foto: Cuartoscuro | Archivo

A días de que se hablara sobre una presunta orden de arresto emitida por un juez de control contra Paty Chapoy y Daniel Bisogno, los conductores de “Ventaneando” dieron a conocer que ganaron un amparo temporal que evitará que sean puestos a disposición de las autoridades y en su defensa, alistan una demanda para quien resulte responsable del procedimiento judicial en el que los relacionaron.

Pati Chapoy ya había hecho un pronunciamiento sobre este caso legal resaltando que se encargaría de defender la libertad de expresión. La presentadora ha estado en “el ojo del huracán” desde hace meses, el revuelo anterior que protagonizó fue por su manera de expresarse de Yuridia.

Ventaneando obtiene amparo y demandará por intento de arresto a sus conductores

En la emisión del miércoles 29 de marzo, los conductores de “Ventaneando” hablaron de su situación tras la orden de arresto con los nombres de algunos de ellos. Señalaron que ganaron un amparo temporal, a lo que Daniel Bisogno comentó que el amparo es de carácter definitivo y el equipo busca demandar a la persona que quería su detención.

“Como saben existe un procedimiento judicial en el que se pretende restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de nuestros conductores de ‘Ventaneando’, a capricho de un particular, en contra de esa arbitrariedad se presentaron demandas de amparo, y el 28 de marzo de 2023, la jueza de amparo concedió la suspensión definitiva de nosotros los conductores para que no fuéramos arrestados” Comentó Daniel Bisogno

A mediados de marzo, se mencionó que Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez serían arrestados hasta por 36 horas en cumplimiento de una orden de aprehensión, girada por un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El motivo del arresto supuestamente era porque habían hablado de un tema del que se les había advertido no tocar en el programa. La orden no pudo ser procesada, los presentadores se ampararon argumentando que no habían recibido ninguna notificación previa.

En sus primeras declaraciones, Chapoy y compañía indicaron que no podían dar detalles sobre quién había solicitado la orden de arresto al juez de control. Estaban limitados porque el proceso legal estaba en marcha y fue este miércoles que compartieron que la jueza de amparo ya había concedido un amparo definitivo.

Con el amparo, se impide que los conductores sean arrestados como se había intentado

Bisogno agregó que la resolución prueba que existió “una dolosa intención” por el particular que buscó el apoyo de la autoridad pericial con la finalidad de cometer una injusticia “bajo una falta apreciación de la realidad”, porque no les notificaron en ningún momento de su posible arresto.

En un comunicado que el mismo miércoles publicó Pati Chapoy, expresaron que dejan claro que “la libertad de expresión se defenderá hasta las últimas instancias, pues este derecho no puede ser limitado de manera arbitraria en capricho de particulares que utilizan el sistema judicial faltando a la verdad”.