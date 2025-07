GENERANDO AUDIO...

Verónica Castro durante su homenaje. Foto: Especial

Verónica Castro se mostró conmovida y agradecida este miércoles 30 de julio al ser homenajeada por su trayectoria en el Festival Internacional de Guanajuato (GIFF) 2025.

La legendaria actriz, cantante, conductora y productora con más de 50 años de carrera, agradeció el premio enarbolando el poder de las mujeres.

Dijo que no era un premio más, sino un premio importante por lo que significa para ella y para todas las mujeres que han caminado y “seguimos caminando dentro de esta industria”.

Recordó que cuando empezó en el mundo del entretenimiento las mujeres tenían que demostrar el doble, pero también tenían que callar muchas cosas que les dolían.

“Aún así nunca dejamos de contar historias que iluminan, que incomodan o historias que transforman”. Verónica Castro

La actriz que “hoy celebramos el lugar que hemos ganado, lo que ha ganado la mujer, como he llegado hasta aquí con este premio GIFF”, pero también destacó que aún falta camino por recorrer.

“Porque mientras sigan existiendo abusos, desigualdades, silencios impuestos, no podemos conformarnos. Ha llegado el momento de decir ¡basta! y protegernos”. Verónica Castro

La también cantante llamó a construir espacios donde la mujer pueda crear sin miedo, donde pueda dejar de ser cuestionada y que nadie le apague su luz.

Recordó que ha tenía el privilegio de vivir muchas vidas frente a la pantalla, pero detrás de las cámaras, como mujer, ha vivido muchas luchas que no se han visto, que no se vieron y no se verán.

“Este premio lo recibo con humildad, pero también con mucha fuerza, porque cada reconocimiento que se le da a una mujer en el cine, pienso que es una semilla de igualdad”. Verónica Castro

Vaticinó estar segura de que las próximas generaciones serán un campo mucho más justo, más libre y mucho más humano.

El inicio de Verónica Castro en la música

Además, durante la conferencia magistral que dio Verónica Castro recordó lo que ha sido su carrera en estos 50 años desde los retos que tuvo que enfrentar como el cantar.

La actriz recordó que se inició en la música de la mano de Armando Manzanero, cuando Angélica María faltó para cantar con él, y fue así como comenzó su carrera musical con más de 20 discos.

Donde además contó una anécdota cuando “México no durmió” al presentarse Juan Gabriel estuvo en su programa “Mala noche no”, en el cual se la amanecieron.