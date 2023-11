“Mis piernas no me dan mucho”: Verónica Castro reaparece en silla de ruedas

Verónica Castro reaparece en silla de ruedas. Foto: Getty

Verónica Castro reapareció en silla de ruedas. La actriz fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde dio detalles de su estado de salud y explicó por qué no camina; además, como nunca antes, la famosa habló de Yolanda Andrade, a quien dijo no tener nada que perdonarle, pues no es quién para otorgarlo.

¿Por qué Verónica Castro está en silla de ruedas?

Sobre su estado de salud, Verónica Castro, cuya casa sufrió daños por el paso del huracán Otis, según informó su hermano José Alberto “Güero” Castro, explicó que no puede caminar mucho, pero que se encuentra bien.

“Estoy muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida. Vengo en mi silla de ruedas porque, como saben, tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar, ni para correr, pero estoy muy bien”.

¿Qué dijo de Yolanda Andrade?

La famosa actriz y cantante destacó que a Yolanda Andrade, presentadora que sufrió dolores en vivo durante una terapia alternativa, no tenía nada que perdonarle.

“Yo no tengo nada que perdonar ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón, pues que lo pida, y nada más. Yo no tengo nada que perdonar”.

En entrevista con el programa Despierta América, Verónica Castro aseguró que las cosas las tomó de quien viene y consideró que se trató de “bromas en su mal momento”; aunque descartó haberse sentido lastimada por las declaraciones de Yolanda Andrade.

“No lastimada. Eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya”.

Castro fue cuestionada sobre si supo que Yolanda Andrade había pasado complicados momentos de salud y afirmó que le comentaron y destacó que ella siempre manda bendiciones.

“Sí me dijeron (que Yolanda Andrade estuvo enferma). Yo siempre bendiciones para todo el mundo”

Además, la protagonista de “Rosa Salvaje” habló también de su retiro, mismo que anunció en medio de la polémica desatada por las declaraciones de Yolanda Andrade sobre un romance que la habría llevado a seguirla hasta París.

“No sé qué hay. Yo creo que por eso no estoy haciendo nada, porque tampoco me han propuesto nada de televisión, de cine sí me han propuesto, pero ahí la llevo poco a poquito”

¿Abuela por cuarta vez?

Verónica Castro también fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a que Cristian Castro, su hijo, estaría próximo a convertirse en padre por cuarta vez y aunque no confirmó ni negó la situación, la actriz destacó que sería una bendición.

“Una criaturita más, es una bendición más. No (me ha dado la noticia) pero espero que me la dé pronto en cuanto aparezca la criatura. Diario tengo contacto con él”.