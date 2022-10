“Me duele mucho”: Verónica Castro rompe el silencio y habla de los señalamientos de acoso a menores

Verónica Castro rompió el silencio luego de las acusaciones que pesan en su contra por supuesto acoso a menores de edad. La protagonista de “Rosa salvaje” afirmó que Tiara, la joven que habría iniciado los fuertes señalamientos, lo único que le causa es pena.

“Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza, me da mucha lástima. Me duele mucho, yo siempre me he acercado a toda la gente, y a la gente que he podido ayudar he ayudado y de corazón. Quedó muy claro”.

Verónica Castro.