Verónica Castro lleva oxígeno y va en silla de ruedas. FOTO: Getty Images

Verónica Castro fue captada usando un tanque de oxígeno portátil y desplazándose en silla de ruedas en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), lo que despertó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.

Sin embargo, la actriz aclaró que el oxígeno no obedecía a una enfermedad grave, sino a la necesidad de facilitar su desplazamiento durante un evento público.

“Necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, declaró Verónica Castro ante los medios de comunicación. Y explicó que puede caminar por sí misma, sin ninguna dificultad.

Sobre la enemistad entre Verónica Castro con Yolanda Andrade

Antes las preguntas que persiguen a Verónica Castro desde hace años sobre su supuesta enemistad con Yolanda Andrade y los rumores, que incluyen incluso acusaciones de brujería, la actriz respondió con firmeza y pidió respeto, afirmando que no tiene nada que aclarar y que, en todo caso, Andrade es quien debería hacerlo.

“¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, vele la cara”. Verónica Castro

Cuando la reportera le pidió que aclarara la situación con Yolanda, la protagonista de “Los ricos también lloran”, mencionó:

“Aclararte qué, yo no tengo nada que aclararte a ti”. Verónica Castro

En el video difundido en redes sociales, se observa a la madre de Cristian Castro manteniendo una actitud tranquila y sonriente, aunque incómoda ante los cuestionamientos sobre algunos temas personales.

La aparición pública de Verónica Castro generó múltiples reacciones en redes, donde sus seguidores expresaron mensajes de apoyo y cariño.

Entre las reacciones se pudo leer: