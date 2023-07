Una noche de copas y karaoke: Laura Bozzo comparte videos de fiesta con Verónica Castro

Verónica Castro y Laura Bozzo se van de fiesta y arman karaoke. Foto: Cuartoscuro

Verónica Castro y Laura Bozzo demostraron que tienen una estrecha amistad y compartieron la noche de fiesta que pasaron. Hubo hasta karaoke, en donde la madre de Cristian Castro demostró que tiene una buena voz.

Así fue la noche de fiesta de Verónica Castro y Laura Bozzo

A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo compartió una serie de publicaciones junto a Verónica Castro, quien habría tenido un romance con Yolanda Andrade, según dijo una vez la presentadora de televisión.

En una de las publicaciones de la polémica conductora, que perdió una demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva, se observa a Verónica Castro entonando “Mala noche”, uno de sus más grandes éxitos en la música.

Aunque la guapa protagonista de “Rosa Salvaje” no fue la única en tomar el micrófono en la noche de fiesta, pues Laura Bozzo también quiso mostrar sus dotes en el canto con un tema de Gloria Trevi, que, según dijo, era su canción favorita.

“Laura, no te reconozco”: critican a Bozzo por exceso de filtros en foto con Verónica Castro

Y aunque los videos fueron del agrado de los usuarios de redes sociales, Laura Bozzo no se salvó de las críticas por el uso excesivo de filtros en una foto junto a Verónica, a quien, según Yolanda Andrade, persiguió a París, Francia.

“Laura, no te reconozco. Te gastaste todo el filtro de México”, “Un filtro más y son seres de luz”, “Cuando Diosito venga no la va a conocer con tanto filtro”, “Ni la Casa Blanca pone tantos filtros”, “Laura, esa no es tu cara, hay que aceptarse y amarse como uno es”, “Un toque más de filtro y se desaparecen”, “Laura, nos dejaste sin filtro a todos”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Bozzo.