“Estoy muy nerviosa”: Verónica Gallardo revela entre lágrimas problemas de salud

Verónica Gallardo reveló que enfrenta un problema de salud que la podría implicar una cirugía. La conductora rompió en llanto al hablar de su padecimiento en la pierna y advirtió que si ingresa al quirófano es porque su situación es delicada.

Además de comentar que sus lágrimas “si son de a de veras”, Verónica Gallardo explicó que tiene paralizado un nervio de la pierna y por esto podría someterse a una operación.

Verónica Gallardo, quien fue conductora de “La Oreja”, se dirigió a sus seguidores de YouTube para explicar el motivo que la llevaría a cancelar su programa por unos días. La presentadora contó que tiene un problema de salud en una pierna y lloró al narrarlo.

“Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna, me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara, que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía, espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer”

La comunicadora admitió que se siente nerviosa por su padecimiento y que quizá este lunes no tenga programa porque su diagnóstico podría “ser más feo”.

“Perdónenme si no tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí si son de a de veras (las lágrimas), no son de mentiritas, estoy muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, discúlpenme, si no me ven el lunes es que va a ser más feo, va a ser más gacho, yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”

