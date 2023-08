Veronica Macías pide que dejen de lucrar con la muerte de Paco Stanley

Verónica Macías defiende a Paco Stanley. Foto: Cuartoscuro-Especial.

Verónica Macías tuvo una breve participación en el documental “El Show: mini serie de Paco Stanley” y aunque ella trató de mostrar el gran agradecimiento que siente por comediante, pues fue el primero en darle una oportunidad en la televisión, mucha gente habló “basura y cosas feas”. La conductora pide que lo deben dejan en paz.

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999, por ello Macías dijo a UnoTV, que ya es momento que las personas dejen de lucrar con su asesinato e invita a que dejen descansar a la familia.

“¿Fue hace cuántos años?, que ya lo dejan descansar, lo que pasa es que es lógico que piensen vamos a hacerlo y sacar dinero, vamos a hacer la serie o un documental, pero yo creo que deben dejar en paz a su familia”, dijo Verónica.

La conductora de “El balcón de Verónica” (1997), aseguró que por muchos años las empresas han lucrado con la historia de Staley, su muerte y su estilo de vida, sin importarles lo doloroso que puede ser para sus seres queridos.

“Nadie es perfecto, todos cometemos errores, hasta Jesucristo lo dijo el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie debería andar balconeando los errores de otros en la televisión. Sí hizo esto o no, pues ya que lo dejen descansar entiendo que esto deja muchos millones, pero también la familia está haciendo lastimada”, añadió la también actriz.

El documental “la incomodó”

“El Show: Mini serie de Paco Stanley” es un documental que está disponible en ViX, que narra el día del asesinato del popular conductor hace 24 años y realiza algunos viajes en el tiempo para contextualizar la relevancia de esta importante figura de la televisión mexicana.

El proyecto contó con testimonios de personalidades que estuvieron cerca de la vida profesional y personal de Stanley como: Mario Bezares, Emilio Azcárraga Jean, Paola Durante, Verónica Macias y Alberto Castro, por mencionar algunos.

Durante los cinco episodios, además de describir el día del asesinato y la manera que impactó a todos los medios de comunicación y la sociedad en general. También se relatan algunos sucesos obscuros de la vida de Paco Stanley, de los que pocos se habían atrevido a hablar como su consumo de drogas, alcohol y su presunto nexo con el narcotráfico.

Macías asegura que el documental cuenta con “muy buena producción y una edición excelente, pero que se decepcionó al ver cosas tan políticas, feas e incómodas”.

“Yo por eso me dediqué a decir las cosas bonitas, de un hombre que siempre hacía adelante y detrás de la cámara, en los elevadores, en los restaurantes. Alguien precioso que era muy generoso, que ayudaba a los pobres”. Verónica Macías.

Verónica Macías siempre estará agradecida con Paco Stanley

Verónica Macías es una conductora de 52 años, que cuando conoció a Francisco Jorge Stanley Albaitero no tenía muchos recursos económicos, el conductor le dio su primera oportunidad hasta que finalmente saltó a la fama con su sección “El balcón de Verónica”.

Según narró en la mini serie, Macías no tenía dinero ni para vestuario, pero Paco la apoyó en todo momento: “lo voy a decir y lo digo orgullosamente, que no era nadie, que él me dio la oportunidad para entrar a televisión y encontré un talento y nada de que andaba con él, no, yo empecé y él encontró un talento en mí”.