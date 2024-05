“Si a mí me toca…”: de qué murió Verónica Toussaint y lo que dijo sobre la muerte

Verónica Toussaint murió a los 48 años tras una batalla contra el cáncer de más de tres años. La actriz y conductora había hablado en varias ocasiones sobre la enfermedad que padecía, en una de sus revelaciones dejó ver que había reflexionado sobre la muerte y dijo que, en caso de que pasara, se iba en paz.

En la confirmación de la muerte de Verónica Toussaint sobresalió que perdió “una larga batalla de tres años y medio” contra el cáncer de mama. El video en el que la también actriz de doblaje se sinceró sobre si vivía sus últimos días cobró fuerza en redes sociales.

En una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, en el programa “El minuto que cambió mi destino”, la reflexionó sobre la muerte. Su declaración se dio después de su diagnóstico de cáncer de mama.

En un video que se ha revivido en redes sociales, la presentadora de programas como “Qué Importa” y “Qué Chulada” habla al respecto.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble”

Sobre su agradecimiento a la vida también expresó:

“Me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho, lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado, entonces me moriría tranquila”