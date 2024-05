“Te llevo tatuada en el alma, Vero”: famosos despiden a Verónica Toussaint

Verónica Toussaint murió a los 48 años. Foto: Cuartoscuro

La muerte Verónica Toussaint vistió de luto al mundo del espectáculo. Después de confirmarse el fallecimiento de la actriz y conductora de 48 años, decenas de famosos lamentaron su partida y dedicaron un último mensaje a la famosa.

Famosos lamentan muerte de Verónica Toussaint

A través de redes sociales, famosos como Mariana H, amiga y compañera de programa de Verónica Toussaint, le dedicó un último mensaje a la querida conductora.

A la lista de mensajes se sumó el de Daniel Sosa. Con una serie de fotografías, el comediante afirmó que la lleva “tatuada en el alma”.

“Adiós, amiga. No hay palabras para agradecer la alegría que generabas. Para agradecerte el amor que tenías para dar que era interminable. Seguro querías que te dedicara algún chiste, pero no me salen. Este post solo es para recordarle a todos los que lo vean que Vero no era de este planeta. Ella siempre daba de más. Siempre estaba. Y siempre estará. Hagamos que su paso por esta tierra no sea en vano regalándole una sonrisa cada que pensemos en ella. Te llevo tatuada en el alma, Vero. Esta fecha de este tatuaje no se irá nunca”, escribió.

También, la periodista Paola Rojas le dedicó un último mensaje a la presentadora. Además, durante la transmisión en vivo del programa “Sale el sol”, no pudo evitar romper en llanto al recordar a su amiga.

“Soñábamos con trabajar juntas. Lo hicimos realidad por un periodo muy breve. Al menos pude decirle lo mucho que la quiero y admiro. Le diría mucho más. Ya será cuando nos volvamos a encontrar. Descanse en paz”

La cantante María León también se sumó a la despedida a Verónica Toussaint. La exvocalista de “Playa limbo” afirmó que fue una “fortuna conocerte, admirarte y quererte”.

Aunque durante su paso por el programa “Sale el sol”, José Ramón Sancristóbal, mejor conocido como el “Estaca”, se quebró al recordar su amistad con Verónica, en redes sociales se limitó a colocar una imagen de la famosa.

A la extensa lista de personas que lamentaron la muerte de Toussaint, se sumaron personalidades como Eduardo Videgaray, Chumel Torres, Reynaldo López, Omar Medina, Belinda, Tatiana y más.