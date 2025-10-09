“VGLY” regresa con una segunda temporada aún más ambiciosa

GENERANDO AUDIO...

Arturo Sampson (productor) y Carlos Lenin (director) de “VGLY”. Foto: UnoTV

La segunda temporada de la serie “VGLY” llega a HBO con la promesa de superar el éxito de su primera entrega. Así lo aseguraron el productor Arturo Sampson y el director Carlos Lenin, quienes adelantaron que esta nueva etapa profundiza en los sueños, los desafíos y el humor que definen a la juventud urbana mexicana.

Sampson describió la segunda temporada de “VGLY” como la continuación del viaje de Benny Emmanuel (VGLY) que busca convertirse en la próxima estrella de la música urbana.

“Es la historia de un chavo que viene de la colonia Guerrero y que quiere triunfar en la industria musical. La primera temporada tuvo mucho éxito”, reconoció el productor, quien adelantó que la trama irá “mucho más allá de lo que logramos”.

La serie, que mezcla drama, comedia y música, retrata con autenticidad la vida en los barrios de la Ciudad de México. “La serie retrata algo que está todos los días ocurriendo en las calles de esta ciudad, del país, de la región y es el deseo de salir adelante y de cumplir los sueños”, agregó Sampson.

La mirada de Carlos Lenin

El cineasta Carlos Lenin, quien dirigió el séptimo episodio de la nueva temporada, destacó la potencia visual y emocional de la serie.

“VGLY” tiene un universo muy anclado en la realidad y creo que es el máximo componente que hace que la serie funcione y en el capítulo que me tocó dirigir creo que todo ‘estalla'”, adelantó.

Lenin explicó que su reto fue equilibrar el drama con el humor, dos tonos que considera esenciales en la narrativa de “VGLY”

“La serie tiene pasajes muy duros, pero también se ríe de sí misma. Y eso es muy mexicano: incluso cuando las cosas van mal, encontramos cómo reírnos”, señaló.

Malilla y la fuerza del talento urbano

Entre las grandes incorporaciones de “VGLY” destacan Malilla, Gabito Ballesteros y Eme Malafe, figuras clave de la música urbana actual.

“Malilla es una explosión. Si en la música es brillante, en la actuación es una locura”, adelantó Sampson.

Entre el barrio, el arte y la autenticidad

La segunda temporada busca ir más allá del retrato social o musical: quiere capturar la esencia del México contemporáneo.

“VGLY” no intenta complacer a nadie ni encasillar al barrio en lo oscuro. Es una apuesta irreverente, que refleja cómo somos: gente que vive tragedias, pero también se ríe, crea y cree en que sí se puede”, afirmó el productor.

Para ambos creadores, la serie representa una oportunidad de mostrar nuevas voces y realidades en pantalla.

“Queremos que morritos y morritas de contextos similares vean sus historias reflejadas, que sepan que su arte y sus sueños también merecen ser contados”, concluyó el director.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “VGLY”?

La segunda temporada de “VGLY”, protagonizada por Benny Emmanuel (VGLY), Juan Daniel García Treviño (Flex), Alex Lago (Bubble), entre muchos más, se estrena este jueves 9 de octubre.

Los capítulos de esta segunda temporada, que consta de 10 episodios, se estrenarán cada jueves por HBO.