Vica Andrade habla de su estado de salud: “sigo a la meta”, dice

Vica Andrade habla de su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Vica Andrade habló sobre los problemas de salud que enfrenta, desde hace meses, luego de que se sometió a una cirugía para retirar los implantes mamarios que le causaban estragos, pues, según dijo, la contaminaron con metales. Aunque dijo que no es un camino fácil, aseguró que no se dará por vencida y seguirá a la meta pese a ser diagnosticada con fibromialgia.

“No me voy a dar por vencida y les voy a estar informando porque sí me gustaría poder contar con el público como siempre. Ha sido un poco fuerte, y no termina, pero sigo adelante, sigo a la meta”

En entrevista con algunos programas de televisión, entre ellos De Primera Mano, la esposa del productor Memo del Bosque informó que su tratamiento todavía no termina, por lo que ha bajado de peso.

“Es un proceso complejo, todavía no termino, estoy en estudios, por eso me ven tan delgada”.

La conductora y actriz se dijo confiada en que los resultados serán positivos y, a manera de reflexión, destacó que debe aprender y cambiar.

“Estoy confiando, por supuesto, en Dios. A veces hay desiertos que están muy fuertes, pero lo padre del desierto no es llegar al final, sino el cambio que puedes recibir y transformarte en el proceso y es lo que Dios está haciendo conmigo y lo ha hecho desde hace dos años de haber empezado con este proceso de esta enfermedad”

Vica Andrade, quien fue una de las conductoras más queridas de la televisión, confesó que llegaron momentos en donde pensó que moriría.

“He tenido momentos donde pensé que me iba a morir, pero Dios me levantó, no me va a dejar caer y menos en este momento y con esa belleza de familia”

“Tuve afectación de plomo”: Vica Andrade

En la entrevista, Vica Andrade aseguró que los implantes que se colocó le contaminaron con varios metales, pues, dijo, los trajo mucho tiempo.

“Realmente tener algo externo, algo tan contaminante dentro de tu cuerpo, yo lo tuve muchísimos años y tuvo una afectación de plomo, de muchos metales pesados, muy graves”.

La famosa conductora y actriz hizo un llamado a las mujeres a “recibir la edad como viene” y poner, primero que nada, la salud.

“Me gustaría decirles a las mujeres que, por favor, pongan primero su salud, que se den cuenta de que la imagen, como quiera, vas a crecer, como quiera vas a envejecer, vas cambiando, vas evolucionando y recibiendo la edad como viene y la salud, al final de cuentas, es el mayor tesoro”.