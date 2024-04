Ficha de Fofo Márquez. Imagen: Fiscalía Edomex

Edith Márquez, la víctima del influencer “Fofo” Márquez, aseguró que desea emprender acciones legales contra Melanie Lattanzi, la novia del famoso, por no evitar que él la agrediera físicamente.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, la mujer golpeada por “Fofo” Márquez, hoy preso acusado de tentativa de feminicidio, afirmó que planeará a sus abogados iniciarle un proceso a la novia del influencer.

“Lo quiero hacer (demandar a la novia de “Fofo” Márquez). Tal vez estoy hablando ahorita prematuro, pero sí lo voy a hablar con los abogados. Yo no tengo abogados particulares, son los de la fiscalía, pero sí lo voy a checar y ver si procede algo contra ella”

Además, la víctima de “Fofo” Márquez consideró que la agresión en su contra se pudo haber evitado si la novia del influencer hubiera intervenido.

“Yo creo que esto tal vez se pudo haber evitado, si tal vez, ella, se hubiera comportado de otra manera”

Aunque no dio mayores detalles, fue Gustavo Adolfo Infante el que reportó que la agresión de “Fofo” a la señora la habría propiciado la novia del famoso.

“Me platicaba ayer (la señora Edith) que cuando llega “Fofo”, él no se había dado cuenta ni de lo que había pasado y la novia fue la que le calienta la cabeza… entonces este cuate va y le pega. (La novia) ve que la golpea y no hace nada. Después de eso ella es la que maneja el carro y se da a la fuga”

Hace unos días, Melanie Lattanzi ofreció, a través de sus redes sociales, una disculpa a la mujer golpeada por “Fofo” Márquez.

No hay acuerdo millonario: Víctima de “Fofo” Márquez desmiente rumores

Además, la víctima de “Fofo” Márquez desmintió los rumores que aseguraban que había llegado a un acuerdo millonario con el influencer para otorgarle el perdón. Destacó que no existe acercamiento con la familia del famoso y que todos los gastos médicos tras la agresión corren por su cuenta.

“Hablan de cantidades. Que 16 millones, y esto no es real. No es verdad. Dermatólogos, psicólogos, medicinas, médicos y todo lo que conlleva ha sido pagado por mi dinero. No ha habido ningún acercamiento a su familia de ningún tipo”, explicó la mujer