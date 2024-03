Víctor García vivió momentos “frustrantes” tras su paso en la Academia, saca nuevo disco

Víctor García regresa con disco nuevo. Cortesía: Víctor García.

Víctor García participó en la primera generación del reality de televisión La Academia en 2002 y obtuvo el segundo lugar, para poder participar en el programa el cantante se vio obligado a firmar un contrato por 10 años, periodo en el que solo podía trabajar en proyectos exclusivos de Tv Azteca, sin aumento en sus ingresos y sin la posibilidad de crecer profesionalmente en otro lugar.

Este contrato fue firmado por todos los participantes, antes de que comenzara el programa, sin presencia de un abogado. Por este compromiso, Víctor tuvo que rechazar importantes ofertas que le llegaron durante los primeros años de su carrera musical. La más importante de ellas, cuando Emilio Estefan le ofreció producir su segundo disco.

“Imagínate lo que sentí cuando un personaje como Emilio Estefan quería que me quedara con él seis meses para poder hacer un lanzamiento internacional de mi segundo disco y no pude porque tenía un tenía compromisos que cumplir con Azteca. La verdad siempre he sido agradecido y leal, pero ese momento de mi vida fue frustrante”.

La carrera musical de Víctor García se vio afectada por la actuación

Después de quedar en segundo lugar de la Academia, la popularidad de Víctor García aumentó de tal manera, que la televisora del Ajusco decidió que protagonizara la telenovela “Dos chicos de cuidado en la ciudad” y condujera algunos programas.

“Lo que yo siento que pasó es, que todo lo digo de siempre agradecido, le dediqué mayor tiempo a la televisión, que a la música, siendo yo cantante, pero también siento que todo fue tiempo invertido y valió la pena porque fue una gran preparación”, dijo Víctor.

El cantante reconoció en entrevista para Unotv.com, que sí sintió frustración pues lo que quería hacer era música, pero que nunca “ha quitado el dedo en el renglón” y ha aprendido a buscarse oportunidades para seguir haciendo lo que más le gusta, que es cantar.

La “fiesta” no fue lo que lo alejó de la música

García rechazó que el exceso de fiestas o algún vicio fueran el motivo por el que se alejó de la escena musical, como diversos medios pretendieron tiempo atrás: “no fue eso, siento que lo que sucedió fue que no tenía argumentos para seguir en el mercado musical, yo dejé de hacer discografía hace más de 10 años”.

Víctor García vuelve con nuevo disco

Tuvieron que pasar 10 años para que Víctor García pudiera volver a los estudios de grabación, ahora, de la mano con M4 Records (nuevo sello discográfico aliado a Sony Music México), el mexicano de 48 años vuelve con un disco compuesto por sus éxitos “Otra vez” “Mi funeral” y “Ayer te pedí”.

“Es una gran responsabilidad que una empresa como M4 Records, en este momento, me vean como punta de lanza para lanzarse. Es algo que siempre había esperado, me siento preparado”, añadió el exponente del regional mexicano.

