“Tenemos crisis desde que nos casamos”: Victoria Ruffo desmiente su divorcio con Omar Fayad

En los últimos días, los medios y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre la presunta separación de la actriz mexicana Victoria Ruffo y su esposo, el político Omar Fayad. Los rumores conmocionaron a los fanáticos de la pareja, quienes durante 22 años han seguido su historia de amor.

Al respecto, la actriz decidió aclarar la situación en una entrevista exclusiva con el programa de espectáculos La Mesa Caliente.

Victoria Ruffo se sinceró sobre los rumores de divorcio que han circulado en los últimos días. La actriz afirmó que no existe ningún divorcio en proceso y que sigue casada con Omar Fayad.

Ruffo, conocida por su compromiso con la privacidad de su vida personal, optó por romper el silencio para poner fin a la confusión que ha rodeado a su relación en las últimas semanas.

“La verdad no sé de dónde salió este chisme, ya van varias veces que sale, y que nos divorcian. La verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase, pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”.

Además, Victoria Ruffo expresó su gratitud hacia sus seguidores y la prensa por el interés en su vida. Sin embargo, pidió respeto por su intimidad y la de su familia.

“Tenemos crisis desde que nos casamos. Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le digo ‘Omar, ya nos casamos… pero ¿qué hicimos?’, (me contesta) ‘pues casarnos’, (le respondo) ‘pero ya eres mi esposo’, me dice ‘‘sí… ya cállate, ya duérmete’, entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado”.

Victoria Ruffo.