Video de Sidney Sweeney bailando con mariachis no fue en México

Después de que se hiciera viral un video en el que la actriz Sidney Sweeney se ve feliz bailando la bamba, en una playa, junto a un mariachi. La estrella de Hollywood negó en exclusiva para Unotv.com, que el video haya sido grabado en México.

Sidney Sweeney visitó la CDMX para presentar la película de terror, que dirigió y protagonizó “Inmaculada“, y aunque reconoció que le gusta mucho estar en México, el video de ella bailando música ranchera no fue captado donde muchos internautas y medios de comunicación especularon.

“Yo crecí viniendo a México, pero no estaba en México cuando hice el video, en realidad no estaba, aunque me hubiera gustado”, dijo Sweeney.

¿Qué pasó con el video de Sidney Sweeney bailando la bamba?

Sydney Sweeney, que saltó a la fama por su paso en la serie “Euphoria” compartió una story de Instagram donde se muestra bailando en la arena al ritmo de “La bamba” con los mariachis, el video lo tituló “good times and tan lines” -algo así como “buenos momentos y líneas de bronceado”.

Como la actriz iba a estar en México para promocionar su cinta de terror “Inmaculada”, todos creyeron, que el video de ella bailando había sido en playas mexicanas e incluso se especuló que fue en Mazatlán, pero no fue así.

La actriz también compartió postales de su perrito Tank usando un sombrero de mariachi y más imágenes con sus amigas Kelley McCartney, Karina Kovsky, Hadley Robinson, Morganne Wray y Anastasia Lupu para inmortalizar el buen momento que pasaron juntas.

¿De qué trata “Inmaculada”?

Sweeney da vida a Cecilia, la protagonista de “Inmaculada”, una mujer devota, que se embarca en un retiro para buscar su consagración espiritual.

Al llegar al convento, en las afueras de la provincia italiana, descubrirá que la presencia de Dios no es la única que habita en los pasillos, pues además de los terroríficos sucesos, un misterioso embarazo termina siendo considerado como un milagro.

Con el paso del tiempo, descubrirá que puede que este no se trate de una bendición, y que, por lo contrario, ahora su vida podría estar siendo acechada por una profunda oscuridad.