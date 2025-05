GENERANDO AUDIO...

Elena Poniatowska y Yolanda Montes “Tongolele”. Fotos: Cuartoscuro

Elena Poniatowska recordó sus aventuras junto a “Tongolele” y, a casi tres meses de la muerte de la estrella de la Época de Oro del cine mexicano, la escritora enseñó a bailar como ella.

Yolanda Montes “Tongolele” fue una bailarina y actriz del cine marcado por leyendas como Germán Valdés “Tin Tan”, con quien compartió créditos en la película “El Rey del Barrio” . A sus casi 93 años, Elena Poniatowska mostró, con coreografía y todo, cómo le enseñó a bailar “Tongolele”.

Elena Poniatowska recuerda a Tongolele y revela cómo le enseñó a bailar

La escritora del libro “La noche de Tlatelolco” contó su anécdota junto a “Tongolele” en el canal de YouTube de Matilde Obregón.

“Y ‘Tongolele’, la quise mucho. Me dijo que yo bailaba muy mal, me dijo que uno no baila moviéndose así como chango, que uno nada más se mueve así… pero que no se anda dando chicos pasotes, como yo daba, eso no. Que de a poquito. Bueno, yo creo que ella sabía lo que es la sensualidad, yo no tenía la menor idea”

Elena Poniatowska

Mientras narraba lo anterior, Poniatowska se levantó de un sillón instalado en su casa y comenzó a emular los famosos movimientos de cadera de “Tongolele”.

La cátedra de baile puedes verla aquí:

En otra parte de la conversación, Matilde Obregón señala que la autora entrevistó a figuras del espectáculo mexicano, como a María Victoria y Paquita la del Barrio, a lo que Elena respondió que su colega, Carlos Monsiváis, la sonsacaba.

“Ah, sí claro. Que (Paquita) te decía, ‘¡me estás oyendo, inútil!’ Me gustaba mucho cuando decía eso. A eso me llevó Monsiváis, me sonsacó, me llevaba a todo”

Elena Poniatowska

“Me fue de la patada con ‘Cantinflas'”: Elena Poniatowska lo cuenta todo

La también creadora de los libros “Hasta no verte Jesús Mío” y “Leonora” (sobre la pintora Leonora Carrington), habló de la entrevista que hizo a Mario Moreno “Cantinflas” en la que hasta con regaño terminó.

“Me fue de la patada, se enojó conmigo, porque me dijo que no tenía las preguntas preparadas”

Elena Poniatowska

Elena Poniatowska narra anécdotas con figuras del espectáculo mexicano

La “Poni”, como le dicen sus amigos, relata a la entrevistadora sus anécdotas junto a figuras de la cultura y el espectáculo en México como Dolores del Río, María Félix, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y el cineasta Luis Buñuel.

La autora de “La noche de Tlatelolco” y su encuentro con la realeza

Un momento que también compartió fue su encuentro con la Reina Letizia, entonces princesa, a quien su comentario parece que no le agradó. Poniatowska habló con ella sobre títulos nobiliarios, porque la escritora es descendiente de la aristocracia polaca, debido a su familia paterna.

“Yo creo que le caí mal… de la patada. Le dije, ‘usted fue de periodista a princesa y yo de princesa a periodista'”

Elena Poniatowska

La escritora nacida en Francia cumplirá 93 años el próximo 19 de mayo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]